“Plan B” de Sánchez: le aceptó la renuncia a Ávila y asumirá Billy Wilson en Claromecó

16 abril, 2020 Leido: 3698

Carlos Sánchez le aceptó la renuncia a Carlos Ávila y designó como nuevo director del Organismo Descentralizado Claromecó Servicios Turísticos a Guillermo “Billy” Wilson.

Esta tarde el jefe comunal mantuvo una reunión en su despacho con el músico claromequense, líder de Plan B, quien aceptó asumir el compromiso.

Al finalizar el encuentro Billy Wilson habló con LU 24 y dijo: “Para mí es un honor. Lo primero que se me pasa por la cabeza son mis abuelos, a la vez se lo que implica, es como ser director de Boca después de Bianchi porque la gestión de Ávila fue muy buen”.

“Lo tuve que pensar y me costó, pero lo acepté. Si bien es un orgullo también me doy cuenta de que es una responsabilidad y en un lugar tan polémico como Claromecó”, agregó.

También mencionó que su visión no cambia porque “Ávila había iniciado un camino que me parece el correcto en este sentido que vende una localidad turística, belleza, y eso es en lo primero que hay que invertir, y me parece que hay que seguir por este camino”.

“Me veo bien, me siento cómodo con el puesto. No me preocupa tanto el título, tengo ganas de sentarme y empezar a trabajar. Hay que tener la cabeza abierta y saber escuchar”, concluyó.

