Plan de Bacheo en marcha en San Cayetano

17 abril, 2026 0

La Municipalidad de San Cayetano avanza con un plan integral de bacheo en la localidad, luego de realizar un relevamiento completo del estado del pavimento en todo el tejido urbano.

A partir de ese diagnóstico, los baches fueron clasificados según su nivel de prioridad (normales y urgentes), lo que permitió organizar una intervención más eficiente y ordenada.

Actualmente, se están ejecutando las tareas de reparación en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan de mantenimiento que busca mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos.

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