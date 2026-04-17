Plan de Bacheo en marcha en San Cayetano
La Municipalidad de San Cayetano avanza con un plan integral de bacheo en la localidad, luego de realizar un relevamiento completo del estado del pavimento en todo el tejido urbano.
A partir de ese diagnóstico, los baches fueron clasificados según su nivel de prioridad (normales y urgentes), lo que permitió organizar una intervención más eficiente y ordenada.
Actualmente, se están ejecutando las tareas de reparación en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un plan de mantenimiento que busca mejorar la circulación y brindar mayor seguridad a vecinos.