Plan de lucha universitario: exigen aplicar la Ley de Financiamiento

19 octubre, 2025 2

El conflicto universitario se profundiza en todo el país ante la demora del Gobierno nacional en aplicar la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Frente a esta situación, distintas federaciones del sector anunciaron medidas de protesta y paros escalonados, que comenzarán esta semana si no se cumplen los plazos legales.

Según el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de CONADU, se realizará una jornada nacional de protesta martes y miércoles, con paro de 24 horas a partir del día posterior al vencimiento de los plazos legales, acompañado de acciones de visibilización durante toda la semana.

Carlos De Feo, Secretario General de CONADU, describió la situación como “sumamente grave”: “A los salarios de pobreza se agrega la sobrecarga laboral y el desarme de cargos exclusivos que aumenta los cargos simples en una clara precarización de la tarea docente. En paralelo, sabemos que es muy probable que el Gobierno suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya hizo con la emergencia en discapacidad. En este contexto, y por la falta de diálogo que desconoce a las paritarias del sector, tenemos que fortalecer la organización y los planes de lucha para poder enfrentar el desguace del sistema universitario y científico que sostienen Milei y sus secuaces”, dijo.

