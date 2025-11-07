Plan de regulación para abonar tasas Municipales, disponible hasta el 30 de noviembre

7 noviembre, 2025 0

Desde El Municipio de Tres Arroyos informa que, hasta el 30 de noviembre venidero, los contribuyentes podrán regularizar sus deudas con un 70% de descuento en los intereses adeudados.

Se trata de la última oportunidad antes de la entrada en vigencia de la Ordenanza N° 7811/2025, que establece un nuevo régimen de cobrabilidad de tasas, que pone fin a la ventaja para los deudores y reconoce el esfuerzo de quienes cumplen.

A partir del 1° de diciembre, los vecinos que abonen el año completo de tasas contarán con un beneficio especial por cumplimiento, mientras que quienes no lo hagan tendrán una actualización de los intereses por mora, calculada según la tasa nominal anual del Banco Provincia.

Durante mucho tiempo, el sistema terminó siendo injusto: se premiaba al que no pagaba con descuentos y facilidades, mientras el contribuyente cumplidor sostenía solo los servicios de todos. El objetivo es garantizar un esquema más justo, en el que todos los vecinos aporten de manera equitativa al sostenimiento de los servicios públicos.

Especialmente en un contexto de fuerte caída de ingresos de recursos nacionales, que influyeron también en la coparticipación provincial recibida para Tres Arroyos.

Además, se recuerda que toda modificación o construcción en una vivienda o edificio debe ser declarada, así como toda habilitación comercial o actividad económica. El cumplimiento de estas normas permite una planificación más eficiente y contribuye al ordenamiento general del municipio. La falta de declaración o el incumplimiento de las obligaciones puede generar la pérdida de beneficios, multas u otras sanciones.

Cumplir no es un castigo, es compromiso. Es la manera de construir un Tres Arroyos mejor, más seguro, con más futuro y mejor calidad de servicios.

Para más información o consultas sobre el plan de regularización, los interesados pueden acercarse a las oficinas municipales o comunicarse a través de los canales oficiales del Municipio.

Volver