Planta de Separación de Residuos de Belloq: el cuidado del ambiente de forma efectiva y prolija

1 febrero, 2021 Leido: 48

Marcos Taboada, es el encargado de la Planta de Separación de Residuos de San Francisco de Belloq, y dialogó esta mañana con LU24 para comentar cómo es el trabajo que se realiza en la planta y en particular, cómo se ha dado la temporada con el incremento de residuos recolectados considerando que ese es el lugar de disposición final de residuos de San Francisco de Belloq, Orense y Claromecó.

“Desde noviembre del 2020 se empezó a notar la diferencia en cuanto al ingreso de basura comparando con años anteriores, hubo un dato significativo para el mes de diciembre, que en 2019 habían entrado 126 mil kilos de las 3 localidades, y en diciembre entraron 176 mil kilos solamente de Claromecó” indicó Marcos Taboada.

Por otra parte, indicó que “otro dato a tener en cuenta, recién hoy cerramos enero, haciendo la comparación con enero del año anterior, no hay mucha diferencia, solamente 9 mil kilos de diferencia, la cuestión esta es que la gente se estableció en Claromecó en noviembre y se quedó, creo que la diferencia principal está en noviembre y en diciembre”. Este aumento en los residuos en meses atípicos, alargando la temporada, se ve reflejado también, según explicó el responsable de la Planta de Separación, en el consumo de electricidad: “hay un consumo de electricidad en Claromecó que marca lo mismo, en fechas atípicas, si bien en fines de semana largos sube el número de basura, pero esta vez fue muy superior a años anteriores”.

Continuando con las estadísticas, mencionó que “Orense y San Francisco más o menos lo mismo en comparación con otros años, y Claromecó marca la diferencia, es el termómetro de la temporada” y agregó “todos los años es igual, Claromecó se convierte en una ciudad” durante la temporada.

Ejemplificando, y brindando datos precisos sobre este incremento de recolección de residuos, que principalmente se refleja en Claromecó, comentó “en julio, recibimos 102 mil kilos de residuos, y en enero recibimos 455 mil, la diferencia es abismal, pero por suerte supimos organizarnos mejor, año a año venimos mejorando y tenemos la suerte de poder clasificar el máximo posible, se tira poco y nada a las cavas”, y añadió “el tema de la cava es una problemática en todos lados, tratamos de cuidarla al máximo”, intentando reciclar la mayor parte de residuos posible.

Dar trabajo y cuidar el ambiente

Tal como lo indicó su encargado, la Planta de Separación de Residuos, apaciguó una problemática que traía consigo la localidad que era la falta de empleo, y la emigración de sus habitantes a ciudades con mayor población. “La planta inicio también con el objetivo de la resolución de un problema social en el pueblo que es la falta de trabajo y hoy el objetivo principal, ya estando formados, es el objetivo ecológico, no solamente que genere trabajo sino también cumpla con todo lo que tiene que cumplir ecológicamente. Tenemos la cava con extracción de los líquidos lixiviados, el trabajo se hace lo máximo posible, tratamos de no tirar nada, los números que tiramos (y no se recicla) de basura, son muy bajos”.

En las cavas, se depositan todos los residuos que no se pueden reciclar, como los residuos orgánicos, o los que no tienen venta. Quedan enterrados en la cava que tiene como base una membrana que evita la contaminación de la tierra y permite el drenaje de los líquidos lixiviados, eso se va cubriendo con tierra hasta llenar el total de la cava que según la cantidad de basura recogida puede durar hasta dos años.

Según indicó Taboada, en Tres Arroyos, los números son muy similares a un “verano” todo el tiempo, “el porcentaje de recuperación es alto, nosotros podemos recuperar el 33,3%, es alto para el volumen de basura que tenemos”, y en ese sentido comentó que “abocamos mucha gente a la cinta para tratar de recuperar el máximo posible”.

En cuanto a los empleos que se brindan, desde la delegación para mantener activo el servicio “somos 16 personas en la planta, hacemos también la recolección, en verano se ocupan a 6 chicos durante 3 meses, pero durante el año la recolección la realizan los mismos empleados de la planta”.

“El material reciclado lo procesamos todo, se enfarda, ni bien termina el verano, en marzo/abril se hace una licitación y se vende, hay proveedores que están inscriptos en el municipio para licitar y todo lo recaudado queda en la Municipalidad” explicó.

Obras y proyectos en marcha en la Planta

Marcos Taboada, comentó en LU24 que “están terminando una nueva cava, paralela a la otra, ya tenemos el tanque para el lixiviado, el drenaje, falta que la vengan a terminar, estamos queriendo utilizarla al máximo, y luego pasar a la otra”.

Por otro lado resaltó la importancia de la separación de residuos en origen, lo que facilita el trabajo en la cinta de separación y agregó “nosotros tenemos varios proyectos en la planta, una estufa Rocket que es algo que va de la mano con la cuestión ecológica, que funciona con la leña de poda, y algunos proyectos con los ecoladrillos” también, que se realizan para evitar los residuos de las bolsitas que no son reciclables.

