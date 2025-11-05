Plantan más de 5000 árboles nativos para fortalecer el corredor biológico en Misiones

“Junto a los guardaparques del Ministerio de Ecología y vecinos del parque realizamos la plantación de especies nativas identificadas en relevamientos previos, como parte de la restauración del área”, explicó Jonatan Villalba a Fm Ilusiones.

Especialista en restauración y comunidad de la Fundación Vida Silvestre Argentina, sostuvo: “Antes de la plantación fue necesario subsolar el suelo para descompactarlo, ya que en algunos sectores se desarrollaban antiguamente actividades agrícolas y ganaderas”, agregó.

Desde Cristo de Caballero, en San Pedro, Villalba explicó que “en el 2009 arrancó este proyecto hace mucho tiempo, está vinculado a la restauración de paisajes, con el cuidado del medio ambiente y fue creciendo en su forma, estilo y modelo de implementación” .

“Nosotros venimos a trabajar esta área en el norte de la Provincia por que se hizo un estudio a través del CONICET donde se determinó el paisaje óptimo, por lo que trabajamos tratando de conservar el vínculo con las familias, ya que están viviendo en este sitio, y pretendemos llegar a ciento cincuenta de ellas, en unos diez mil lotes, es un desafío enorme”.

Sobre otro proyecto que maneja la Fundación que es la conservación del yaguareté, dijo que “el objetivo es que esté presente esa especie, por lo que hay que trabajar por la misma, y atender a que por debajo de ella están presentes otras especies, por lo que se debe hacer un proceso de fragmentación del bosque, dado que es importante cuidarlo, por lo que además de plantar árboles en cuatro hectáreas, trabajamos también en apicultura, ganadería, garantizando para esas familias con el tiempo que se puedan realizar acciones para que no las afecte tanto el cambio climático, ya que han cambiado las condiciones rápidamente, ante la deforestación de la selva”.

“Es un desafío porque no sólo es plantar el árbol, sino es mantenerlos, un costo que deben asumir las familias, por lo que el desafío es que entiendan los conceptos y preserven esas plantaciones en el tiempo, para regenerar el sitio”, concluyó.

