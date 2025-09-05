Plantan una cortina de árboles en el Predio de Separación de Residuos

5 septiembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, informa que se está llevando adelante la plantación de árboles en el predio de separación de residuos de la ciudad. Esta acción permitirá conformar una cortina forestal que actuará como barrera natural para prevenir la voladura de materiales, contener los residuos y, al mismo tiempo, mejorar la vista estética del lugar.

El secretario de Gestión Ambiental, Gabriel Francia, señaló que “se está procediendo a la plantación de medio centenar de árboles, todos procedentes de la Estación Forestal de Claromecó. Esto es importante porque casi todos los ejemplares que se están entregando en el distrito provienen de allí. Vamos a estar trabajando durante todo el mes con el objetivo de que esta cortina forestal cumpla un rol clave en la contención y el cuidado del predio”.

Es relevante destacar que todos los árboles que se plantan tanto en este espacio como en las plazas de Claromecó y de la ciudad cabecera pertenecen a la Estación Forestal, lo que refleja el esfuerzo de la gestión en producir sus propios recursos y destinarlos a la mejora de los espacios públicos.

