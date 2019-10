Plantean dificultades para la accesibilidad tras la remodelación de la plaza España

Desde el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad se plantearon dificultades para la accesibilidad en la plaza España, recientemente remodelada. De hecho, se había convocado para hoy a las autoridades del Club Español, que no pudieron presentarse por lo que se concretará otra reunión, toda vez que según dijo el doctor Diego Pavón, abogado e integrante del Consejo, desde Obras Públicas del municipio “se indicó que los maceteros y offendículas colocados en las esquinas fueron sugeridos por vecinos y gente del Club, para proteger la plaza de la posible circulación de motos y otros vehículos. Pero para garantizar la seguridad del público que va a la plaza, un derecho muy importante, se ha vulnerado otro, que es el derecho a la accesibilidad de personas con discapacidad que está garantizado normativamente y que nosotros como Consejo de Discapacidad estamos obligados a defender”.



“Nos surgieron inquietudes, como personas con discapacidad, por lo que notamos respecto de la accesibilidad al espacio público puntualmente en las esquinas, y nuestra idea es conversar con las personas vinculadas a este proyecto de remodelación para que nos cuenten cómo lo pensaron y en base a qué lo hicieron, y si realmente se pensó en lo relacionado no sólo con la accesibilidad de personas con discapacidad sino también con adultos mayores o cualquier persona con una dificultad transitoria que quiera utilizar la plaza. Los canteros me han parecido a mí, particularmente, sumamente inaccesibles, incómodos, y que limitan la accesibilidad en forma independiente, tal como está establecida desde el marco legal. Si una persona con discapacidad va acompañada por otra va a pasar tranquilamente, pero eso no es lo que marca la normativa: las personas deben poder transitar por los espacios públicos de manera independiente”, sostuvo Pavón.