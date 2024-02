Plantearán regular la actividad de kayak en el distrito

3 febrero, 2024

El secretario municipal de Seguridad, Dr. Juan Apolonio, confirmó a LU 24 que propondrán regular la actividad de kayak en el distrito de Tres Arroyos.

“El kayak lo compramos en cualquier supermercado, por lo tanto no hay regulación porque es un elemento flotante a remo, no está matriculado y no necesitamos carnet para conducir”, explicó.

“Mediante la resolución 2165, sobre fines del año pasado, creamos el Comité Consultivo de Seguridad de Playa, que tiene su inicio el 1 de enero y finaliza el 30 de octubre”, añadió.

En ese sentido, detalló que está integrado por los jefes de guardavidas, representantes de la asociación que los nuclea y la escuela que los forma. “Junto a asesores externos vamos a trabajar en todo lo que tenga que ver con la seguridad en las playas, incluido el desplazamiento de quienes utilizan el kayak”, aseguró.

“La idea es crear un consejo que asesore a las personas porque al no existir normativas a nivel provincial ni nacional no podemos legislar sobre el mar”, subrayó.

Asimismo, indicó que “también vamos a trabajar sobre el desplazamiento en cursos de agua”.

Apolonio manifestó que “más allá que el señor que alquila los kayaks (Puerto Mosquito) les indica a sus clientes que se pueden utilizar desde la Primera Cascada hasta la desembocadura, quizás el espíritu aventurero hace que la gente se interne en el mar aunque el 80 por ciento de las veces no podemos pasar porque se pone dificultoso”.

El funcionario consideró que “tenemos que trabajar en la distancia prudente. Aquellos que andamos en kayak no superamos la rompiente y casi todos los pescadores son expertos, generalmente van en grupos y están comunicado”.

“Hay gente que lo hace responsablemente y están aquellos que se compran un kayak, se suben y les parece que es como andar en bicicleta cuando no es así. Es fundamental trabajar en la educación y el respeto que hay que tenerle al mar, aunque nos parezca que está tranquilo no nos podemos confiar nunca”, remarcó.

Finalmente, sobre la responsabilidad de un guardavidas al encontrar a una persona en kayak en el mar, dijo que “lo primero que hace es observar la embarcación, si tiene el remo, el dispositivo de ayuda a la flotación, que conocemos como chaleco pero no lo es, y le hace las preguntas de rigor, si se encuentra lucida, si consumió algún tipo de sustancia, si no está insolada, y simplemente le aconseja que regrese”.

“Si observa que le falta el chaleco, perdió el remo, o está desesperada por volver por supuesto que va a actuar”, sostuvo.

“La función específica del guardavida va hasta la lengua del agua, después acuden en colaboración, se ha dado que se han quedado embarcaciones más grandes y, con la moto de agua, la han traído, pero no es su función, para eso necesitamos que Prefectura esté todo el año. El intendente Garate ya está haciendo gestiones porque es importante su presencia de forma permanente ya que solo viene para el operativo Sol. Hay que capacitar y hacer docencia”, concluyó.

