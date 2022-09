Planteos opositores en el Concejo por la licitación del parador en Claromecó

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante desarrollada este jueves concluyó con el “asombro” de los bloques de la oposición luego de conocerse la decisión comunicada por el Director de Turismo de llamar a licitación de un parador en Claromecó donde funcionara Borneo.

El tema fue planteado desde Juntos, que en principio a través de un proyecto de comunicación planteaba que el cuerpo deliberativo se dirigía al Ejecutivo para que se pudieran brindar los servicios de playa a partir del 1 de diciembre, fundamentado inicialmente por Ávila, quien “con sorpresa y estupor” daba a conocer que los tiempos de construcción no irían acordes a diciembre sino a enero, y reclamaba “mayor participación” de los concejales dado que hay proyectos que se discuten en Comisión y que no habían sido informados.

Esto generó planteos hacia el oficialismo desde Juntos, donde Graciela Callegari hablaba que “todos los años discutimos lo mismo, yo llevo un período y medio sentada en esta banca; hemos tratado de debatir y dar aportes para solucionar esta imprevisión lamentable en las playas del distrito. Hace dos años se discutió un proyecto de paradores sustentables y se aprobó por unanimidad una ordenanza de un concurso de ideas para realizarlos, y ahora vemos que se va a licitar en un espacio que nosotros objetamos”. “Lamento mucho esta situación y quedaremos a la espera que suban los proyectos para sentar posición al respecto”.

Le contestó Werner Nickel, quien afirmó que su bloque “no lamentaba, sino que celebraba” el llamado a licitación: “ Nosotros no lamentamos nada, celebramos que vamos a sumar un servicio más a Claroemcò y sin perjuicio de los distintos proyectos que están en tratamiento y los tramites que se hacen ante FADEA y que se hable con distintos vecinos tanto desde Turismo y el ente Descentralizado también tienen contacto pero lo cierto es que hacer uso de la ordenanza del 2017 en la que autorizaba el Concejo a llamar a licitación y por distintos motivos luego caen en la política, pero lo cierto es que estamos en vísperas de una nueva temporada y teniendo en cuenta la opinión de vecinos y prestadores ha surgido como paliativo por lo que se viene ahora”. “No vamos a renegar; no lamento sino que vamos a celebrar” reiteró.

Salerno, desde Todos, afirmó que la decisión “es unilateral porque el tema se venía trabajando con bastante seriedad en las comisiones, se retiró el proyecto de la sesión por una cuestión técnica, porque en realidad cuando se estudiaron los puntos uno de los lugares era la localización del ex Borneo, porque era para un concurso de ideas. Es un paliativo, Nickel lo acaba de decir, pero por falta de proyección; pero parece que a todas las ideas de la oposición hay que solucionarlo a tontas y a locas para no decir que el turismo no tiene servicios”.

Su par Callegari nuevamente argumentaba que “este Concejo no le ha dado la potestad para licitar un modular sustentable sobre pilotes, sino que trató en Comisión y dio despacho pero no se trató en sesión una solución intermedia momentánea y lo que objetábamos era que Borneo estaba dentro del concurso de ideas”, al igual que lo expresado por Salerno.

Desde el bloque autor de la iniciativa, y en su carácter de titular de la Comisión de Turismo, Marisa Marioli sostuvo la “falta de planificación” turística para el distrito y se preguntó “qué pasa con los otros puntos; no era solamente Borneo sino eran varios lugares donde habían necesidades y hace falta tiempo para desarrollar un servicio acorde que requieren los turistas que año a año aumentan en nuestras playas. Todos los años estamos repitiendo la misma historia. Es sumamente preocupante”. Finalmente se aprobó por mayoría, con el voto de Juntos y de Todos.

Otros temas

Aprobaron la incorporación al inventario de bienes físicos donados por la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano destinados a varios sectores del Centro Municipal de Salud.

Se aprobó el pedido de licencia del concejal de Todos Juan Gutiérrez, desde el 6 al 18 de Octubre. Asumirá durante ese período María Fernanda Menna.

El cuerpo aprobó también la adhesión plena a la ley provincial 15.296 de capacitación obligatoria en temática de discapacidad con enfoque de derechos humanos a toda persona que se desempeñe en la función pública, de autoría de Laura Aprile cuando fue diputada.

Ante el planteo del bloque de Juntos sobre el pedido de provisión de preservativos al Centro Municipal de Salud y Centros de Atención Primaria, se dio a conocer que ante la falta de los mismos el municipio se hace cargo del requerimiento y que actualmente no hay faltantes.

Desde Juntos se solicitó la provisión de herramientas para las subdelegaciones recientemente creadas, y en el caso particular de Balneario Orense se pidió el regreso de maquinaria y un camión, los que según expresó Marioli se encuentran en reparación en la ciudad cabecera. Se agregó un pedido de Groenenberg para que Cascallares y Reta tengan en ambas localidades la maquinaria en el lugar y evitar el costo de traslado de la misma ante la necesidad de efectuar trabajos.

Todos solicitó dirigirse al Ministerio de Seguridad para que se implemente asesoramiento técnico en materia de seguridad anti-siniestral para lugares de recreación y vinculados a la nocturnidad, antes de la habilitación de comercios, posición defendida por Callegari, a lo que Nickel desde el vecinalismo expresó que hubo gestiones y hasta un lugar físico destinado a una oficina local, dado que quienes deben materializar el trámite deben viajar a De La Garma.

Ante el pedido de Juntos para que se realice el mantenimiento de la zona conocida como el Paso Garza y los caminos linderos, planteado por Cristian Ruiz, Nickel hizo saber que el sitio es un lugar privado y que se debería ser precisos “porque si no estamos pidiendo algo al Ejecutivo que no podría cumplir”.

Se aprobó solicitar al Ejecutivo la colocación der cartelería y señales refractantes sobre la existencia de los bolardos frente al Palacio Municipal para evitar accidentes en el sector, dada la poca visibilidad en la actualidad.

Juntos también requirió precisiones sobre las condiciones del servicio de agua en la ciudad, argumentando el proyecto de comunicación Ávila, que también pidió saber cuándo estaría finalizada la megaobra que llegó a través de la gestión del diputado Moreno. Se sumó desde Todos Callegari, quien reclamó a su vez la vigencia de la ordenanza 7345 en la que se creaba una comisión autárquica para evaluar la calidad de los servicios sanitarios, a la vez que le informaba a su par de Juntos que la obra proyectada estará en plazo de finalización en 2024.

