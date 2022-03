Planteos técnicos y buenas expectativas en torno al trigo en la Mesa Redonda

12 marzo, 2022

En un clima cordial aunque no exento de críticas al fideicomiso de trigo y a las versiones que circulan en torno a un incremento de los derechos de exportación, la Mesa Redonda de la 53º edición de la Fiesta Provincial del Trigo registró interesantes intervenciones que contemplaron desde cuestiones vinculadas a la calidad de la producción triguera, hasta el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en precios y comercialización.

Representantes del gremialismo agrario y referentes del acopio, la Bolsa y el universo académico relacionado con el trigo intercambiaron opiniones con funcionarios como el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y el director provincial de Agricultura, Manuel Martín. Todo ello con la presencia del diputado provincial doctor Carlos “Cuto” Moreno, a quien el intendente Carlos Sánchez agradeció por su participación al final del encuentro.

Trigos premiados

Antes de las intervenciones técnico-gremiales, fue el momento de entregar los premios a los ganadores del concurso de Muestras de Trigo, dados a conocer días pasados por parte del Centro de Acopiadores, entidad que realizó la selección a partir de diez muestras de grano presentadas este año. Los ganadores fueron El campeón de Trigo Pan fue Carlos Daniel Hastrup, variedad Lapacho, premiado por el ministro Javier Rodríguez; subcampeón trigo pan, Agroindustrial Sudeste; variedad ACA 602, recibido de manos del jefe comunal Carlos Sánchez ; campeón peso hectolítrico trigo pan, Suc. Germán Pérez Ismael, variedad ACA 360, a cuyo referente le entregó el reconocimiento el funcionario nacional Matías Lestani; campeón proteínas trigo pan, Campo San Carlos, variedad Baguette 802, galardón entregado por la funcionaria Carla Seain. Hubo tres menciones en trigo pan, primera para La Jutlandia con variedad Basilio, premio recibido de manos de Francisco Santarén; segunda también para La Jutlandia, variedad Basilio, entregada por Matías Fhurer; y tercera para Néstor Labiste, variedad Baguette 802, quien recibió el galardón de manos del intendente Sánchez.

Números positivos para el grano en el distrito

El primer orador de la tarde fue el propio intendente Sánchez, a cargo de la apertura del tradicional debate que se da en el marco de cada celebración triguera. “Es un honor tener esta Mesa un sábado, porque para quienes trabajaron rudamente en la semana, es un sacrificio y un reconocimiento al esfuerzo que hace Tres Arroyos para tener desde hace 53 años esta Fiesta Provincial del Trigo, que nos llena de orgullo y alegría como la posibilidad de abrir esta Mesa Redonda Agropecuaria, una marca registrada y un evento único que reúne en el debate de ideas y el mejoramiento de la producción a las entidades del campo y los funcionarios”, consideró.

“Esta es una caja de resonancia de opiniones técnicas, políticas y económicas, y de la evolución del campo. Y es un foro que a pesar de la pandemia, se desarrolló de manera ininterrumpida”, destacó el mandatario. Y reconoció el esfuerzo de la Comisión Ejecutiva para convocar a la Mesa diversidad de opiniones y saberes en torno al trigo.

“Hubo números positivos en hectáreas sembradas, cosechadas y comercializadas. Este resultado me lleva a dos reflexiones: el productor decidió apostar fuerte, aumentó un 700% en los últimos años la siembra de candeal. Apostar al trigo candeal es además apostar a la industria local, que le da valor agregado, que es más trabajo y mejor rentabilidad. Y eso hace crecer a un país sumamente fértil y necesitado además. Estos son los nuevos desafíos, las decisiones que hay que tomar, y es importante que lo hagamos pensando en un futuro próspero y lejos de rivalidades”, sostuvo el jefe comunal, dando la bienvenida a los participantes del debate triguero.

Acto seguido, con la intervención del secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer en calidad de moderador, comenzaron las disertaciones en torno al trigo como eje principal. El funcionario dio la bienvenida a sus pares nacional y provinciales, y al resto de los disertantes, al tiempo que agradeció a los productores y sus instituciones. “Es un orgullo como tresarroyenses tener este tipo de eventos. Y quiero decir que el Municipio ha hecho un gran esfuerzo para poder concretar esta Fiesta, por eso agradezco a los funcionarios que se acercaron sin dudar cuando los convocamos para participar”, subrayó.

Salaverri: “Pasa el tren mundial de los alimentos y tenemos que estar ahí”

Una presencia habitual en la Mesa Redonda es la del gremialismo agrario. El contador Horacio Salaverri, presidente de CARBAP, abordó lo vinculado a la producción de trigo en el país y el contexto político y económico en que se desarrolla. “Lo interesante es que veamos las oportunidades del trigo y que este sea el clima para analizarlas, el de una Fiesta. Tres Arroyos tiene una situación distinta a la del resto del país, con respecto a la segregación del trigo: ustedes trabajan bien pero no es lo mismo en otros lugares del país. Esta segregación permite reconocerle al productor la calidad de su trigo, y esa calidad es precio. Sin esta clasificación, con la generalización de todos, no hay premios: esa es una limitante estructural en la que hay que ir avanzando”, puntualizó.

También hizo referencia a las limitantes políticas, como cupos y retenciones. “Año tras año volvemos a lo mismo, los problemas son los mismos, y se han aplicado posibles soluciones sin resultado. Y todavía hay funcionarios que piensan que hay capacidad para soportar un nuevo aumento de retenciones. Sabemos que puede haber miradas distintas en el Gobierno, pero muchos quieren ese aumento. Los cupos no ayudan a producir, y nosotros estamos para producir. Ya se probaron estas intervenciones, y no sirvieron”, advirtió.

También se refirió a distorsiones en los precios; y a la “oportunidad desgraciada” que da el conflicto bélico, “que no debería ser, pero es un hecho”, y a la sequía en las planicies de Estados Unidos. “Hay que tenerlas en cuenta y ver de qué manera nos posicionamos”, consideró. En la columna de las adversidades puso el incremento del 100% de los insumos. “Lo primero que pasa con esto es que el productor limita el uso de tecnología por un tema de costos, y esa limitante achica el rinde. Por eso estas cuestiones hay que tenerlas claras y trabajarlas. Si hay un sector que mira adelante es el de insumos agropecuarios, y va nuestro reconocimiento, como también al productor que está interesado en seguir avanzando en esto aún con las adversidades”, apuntó.

Calificó como incómoda la creación del fideicomiso, “que también fracasó”, para disminuir los valores internos de la harina. “Esto lo paga el productor. Esta señal es muy mala, el país necesita inversiones a largo plazo y esto no sirve”, completó.

Con precios internacionales favorables, reconoció, por una situación “desgraciada” que hay que aprovechar; variabilidad en los mercados y comercialización compleja, Salaverri advirtió que “hay que adecuarse, porque la inestabilidad de los mercados puede generar también inestabilidad económica en el país, muy endeble. Y agroquímicos y fertilizantes, aquellos que tienen origen en el petróleo, también se verán afectados”.

Destacó que el sector agroindustrial generó 42.000 millones de dólares en divisas, pero padeciendo alta inflación y aumentos en los costos. Y pidió que se analice, nuevamente, el rol del fideicomiso para bajar el precio del pan. “El trigo aumenta el 30%, y aunque es el componente de menor incidencia (15%) igual el pan aumenta el 30%. Y el que quiere bajar los precios le tira al productor, y ¿qué pasa con las demás cadenas? Miremos la góndola, la carga impositiva, las miradas hoy apuntan a un solo sector que no es el que más participación tiene en el valor final”, consideró.

“El secretario de Comercio Interior dice que nos falta solidaridad, y eso nos hiere. El intendente dijo recién que hay que terminar con las rivalidades, hagámoslo. No se puede decir esto con todo lo que aporta el campo. 20 millones de toneladas de saldo exportable son 10.000 millones de dólares, y podemos hacerlo. Pero sin intervenciones, sin fideicomiso, está la oportunidad de ganar mercados, pasa el tren mundial de los alimentos y necesitamos estar ahí”, concluyó.

Assef: “el Gobierno puso un cepo a las exportaciones”

Como asesor general de la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, el licenciado Daniel Assef inició su disertación refiriéndose al triste escenario mundial que otorga, no obstante, ventajas al país: “Rusia y Ucrania representan el 30% del mercado internacional del trigo y nosotros el 7%, por eso, saliendo estos jugadores de la cancha, es una oportunidad para la Argentina. Pero con los problemas internos que tenemos es difícil poder apuntar a generar las divisas que esto podría traer”, indicó.

Luego hizo algunos números respecto de la comercialización de trigo, dividida en exportación y mercado interno, y desmintió que haya posibilidades de desabastecimiento de grano. “Cuando se empezó a pensar en el fideicomiso se esgrimió esto como preocupación, e incluso se manejaron datos inexactos. Por eso uno empieza a ver que hay actores de la cadena que quieren tener la mercadería disponible on demand, constantemente, y eso hace que digan que no les venden, que no hay. Pero cuando se paga en determinadas condiciones, el trigo aparece. Estas versiones de falta o desabastecimiento corren, y sin embargo hay datos concluyentes: con un kilo de harina se hacen 18 docenas de churros, y cada una vale 700 pesos, de los cuales la incidencia de la harina no es más que 10 pesos. Hay que desterrar mitos que, por ineficiencias de otros sectores, se cargan sobre el productor. El Gobierno puso, con el stock de intervención, un cepo a las exportaciones con algo que no es necesario, porque mostramos que hay excedentes de trigo”, advirtió Assef.

“¿No sería mejor que el Gobierno haga, con el incremento de derechos de exportación que no estaban en el Presupuesto, un fideicomiso estatal para atender las necesidades del pueblo?”, se preguntó el referente acopiador. También apuntó a que se abran exportaciones de insumos estratégicos, “que están caros porque están cerradas. Todos sabemos lo que cuesta comprar cubiertas, insumos para producir, porque no hay, se especula y se pagan fortunas. Sería muy bueno pensar en un país productivo, en el que el productor se dedique a lo suyo con reglas claras”, completó.

Finalmente, se refirió al Trigo HD4, justamente premiado en esta Fiesta con la Espiga de Oro, y aseguró que “los acopiadores aplaudimos a Bioceres, al CONICET, pero no estamos de acuerdo con el manejo comercial. La aprobación supeditada a nuestro mayor comprador, Brasil, es una decisión espantosa; mientras todo el resto de los compradores no lo tienen aprobado y no lo quieren, nos parece aberrante. Como representantes de los acopiadores, nosotros queremos volumen, pero que primero se apruebe. Y nos parece desproporcionado que el Estado haya dejado sembrar más de 52.000 hectáreas de HD4 cuando estaba en análisis. Todos esperaban un rinde de 200.000 toneladas y dio algo más de 124.000, y no me quiero meter en cuestiones técnicas pero no sabemos qué pasó con la variedad, por qué no dio el resultado esperado”, apuntó, para luego hacer referencia a los protocolos de manejo de estos trigos.

El impacto del conflicto bélico en el mercado de trigo

La licenciada Carolina Volonté, referente de la Dirección de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales y Productos Bahía Blanca, se refirió al impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que concentran más del 25% del comercio mundial del trigo. “El primer efecto que vemos es en los precios, mirando como referencia Chicago, aumento mayor a los 100 dólares por tonelada, se ubicó en más de 500 dólares y rompió todos los récords. Hoy, el valor es de 400 dólares, sumamente atractivo, pero con una gran volatilidad en dos semanas. Y es de un 65% más que hace un año atrás”, indicó.

Pero el conflicto impacta también en otras variables, consideró. Los gobiernos quieren proteger sus mercados internos, o buscan limitar los altos precios para que no produzcan inflación, entonces piensan en restricciones de exportación de trigo. “Además observamos dificultades logísticas, como el cierre de comercialización en el Mar Negro, redireccionamiento de embarcaciones, impacto en los combustibles y derrame en otros sectores, y aumento en los fertilizantes, de los cuales Rusia es uno de los principales productores. Además hay retrasos en la cadena de distribución, y una fuerte incertidumbre en el mercado global”, explicó.

“Los países no pueden decidir dejar de comprar trigo, por eso, si Rusia y Ucrania satisfacen a los principales compradores, estos tienen que salir a buscar otros vendedores. Argentina puede satisfacer esta demanda. Pero además hay que ver qué pasa con otros países, Estados Unidos tiene problemas de sequía, y Australia ha vendido ya la mayor parte de su trigo”, indicó.

En este sentido, advirtió que la suba internacional del trigo impactó en los precios locales. “Estamos por iniciar una nueva campaña, y antes del conflicto, el trigo promediaba los 240 dólares por tonelada, y ahora promedia los 290 a 300, muy por encima de los valores que teníamos para la campaña anterior y del promedio de las últimas. Pero se observa un gran encarecimiento de los insumos, como consecuencia del mismo conflicto bélico y dificultades de distribución”, apuntó.

Con respecto del rol de Argentina como abastecedor de la demanda emergente de este conflicto, la representante de la Bolsa advirtió que “en esta campaña quedará un remanente muy pequeño hasta lograr el acople con la próxima cosecha, y hay limitantes claras para el sector exportador en este sentido. Además hay una gran volatilidad e incertidumbre para la próxima campaña, no solo en precios sino también en aumento de insumos”, concluyó.

El Banco Provincia quiere acompañar al productor en su bicentenario

El Banco Provincia, en el año de su bicentenario, acompaña la producción triguera. Nicolás Paolo Gavioli aseguró que la entidad crediticia tiene 4000 presolicitudes de inversión, y Procampo ha sido “una explosión” en la compra de insumos. “Este año es importante que los productores tengan su carpeta de crédito lista porque el banco Provincia quiere ser protagonista. Hoy tenemos altos costos de producción en agroquímicos y combustibles, y si bien el productor no está acostumbrado a usar financiamiento de terceros, es fundamental que el Banco apoye y por eso tenemos tasas acorde. Hasta el 31 de marzo tenemos tasa 0 a 120 días para combustible y fertilizante, y es un buen negocio para comprarlos en este contexto favorable. Además, el 31 de mayo lanzaremos la línea de Siembra de Trigo, para tomar también en julio y junio y vencimiento el 31 de enero, con préstamos en base a costos de siembra, fertilización, pulverización y cantidad de hectáreas, y los invitamos a los productores a utilizarla. Es una buena herramienta”, aseguró.

“Tenemos tasas del 22% fijas y convenios con proveedores para inversiones en activos fijos, y el Banco pone a disposición un listado de productores de maquinarias, tecnología, agricultura de precisión, con tasas de hasta el 35% como máximo, para apoyar a todo el sector”, sostuvo Gavioli, quien recordó su paso por la sucursal de Orense y su vínculo con productores de San Francisco de Bellocq. “Queremos darle una mano al productor, tenerlo cerca, los invito a ir a las sucursales y a usar las herramientas que el Banco Provincia les ofrece”, concluyó.

La Chacra y la información clave sobre variedades y rendimiento

El ingeniero Francisco Di Pane, de la Chacra Experimental Integrada INTA – MDA, brindó un pantallazo sobre la elección de variedades de trigo para un eficiente manejo del cultivo. “En estos contextos el productor tiene que ser lo más eficiente posible para obtener lo mejor en la cosecha. Y sobre eso juegan factores como lo biótico, enfermedades, virus, bacterias; lo abiótico, como lluvias, temperaturas, granizo, lo que hay que tener en cuenta para iniciar el cultivo, y lo humano, como la elección del cultivar, de la cosecha, la logística, el asesoramiento”, describió.

Luego pasó a desarrollar el impacto de enfermedades del grano y su impacto en la comercialización; y posteriormente, indicó que “las fechas de siembra inciden; cuando se siembra muy temprano hay riesgo de heladas; si es tarde, el riesgo está en el llenado con altas temperaturas y el famoso soplete, por eso hay que tener el mayor conocimiento posible de las variedades y debemos, desde la Chacra, aportar información para el productor”. Recordó pérdidas afectadas por distintas problemáticas, y su efecto en el retiro de algunas variedades y el desarrollo de nuevos trigos.

“Tenemos que estar atentos, cuando elegimos una variedad, a su perfil sanitario y a la necesidad de monitoreo que va a tener, porque por roya amarilla, por ejemplo, puede haber pérdidas de hasta 500 kilos en un ambiente seco”, apuntó. Y sobre la fecha de siembra, advirtió que “hay dos preguntas; si hay una fecha adecuada, y si conviene sembrar ciclos cortos o largos. Hay una ventana de siembra para cada cultivar, como primer paso para no perder rendimiento. Acá tenemos una gran influencia de la lluvia en el llenado; cuando viene un noviembre seco tenemos pérdidas, ese mes define el rendimiento final sobre todo en suelos someros. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y sobre los ciclos, las estadísticas demuestran que en esta zona los largos han dado mejores rendimientos y son más seguros y estables a través de los años”, concluyó.

Laucirica: “producimos el 40% del trigo del país, necesitamos que el Gobernador nos acompañe”

Por su parte, el ingeniero agrónomo Elbio Laucirica, vicepresidente de CONINAGRO, volvió a traer a la Mesa Redonda la intervención gubernamental en el mercado de trigo, rechazando las medidas oficiales “porque no dan el resultado esperado y generan señales de incertidumbre que hacen que los productores no hagan las inversiones que corresponden. Los bonaerenses producimos más del 40% del trigo del país, necesitamos que el Gobernador nos acompañe”.

“Se necesitan políticas que incentiven la producción, para que haya divisas para el país, inversiones, empresas y empleo. En esta ExpoAgro, como escuchamos al Banco Provincia con una participación importante, se han visto inversiones muy importantes en maquinarias, en tecnología, porque el productor sigue invirtiendo en el país, y comprando maquinarias que se hicieron en Argentina. Esas son las señales positivas que necesitamos, esa certidumbre que incentivará una mayor producción”, completó.

También remarcó la baja incidencia del precio del grano en los productos elaborados. Y se refirió al Trigo HD4 en una tónica similar a la expuesta por el representante de los acopiadores. “Queremos un trigo que rinda en sequía, pero los datos que tenemos no nos dicen eso. Y lo grave es que podemos sufrir, con toda la cadena, que no estén los canales de comercialización y los permisos internacionales de aceptación, lo que causa graves problemas en las operaciones internacionales. Por eso queremos que se profundice el seguimiento de estos temas para evitar la filtración adventicia y el quebranto comercial que eso podría ocasionar, para lo que el SENASA cuenta con todas las herramientas”, completó.

Sobre la segregación de calidades, Laucirica advirtió que “el trigo se cosecha en enero pero se comen facturas y pan todo el año, por eso a veces hay que aguantarlo hasta noviembre y diciembre porque no se vende todo en cuanto se cosecha. Y en eso quiero pedirles a los bancos, que tengan en cuenta que hay tasas preferenciales que no ponen a disposición de los productores de trigo y soja. Sabemos que el Banco Provincia ha hecho el esfuerzo de ofrecer esas líneas, pero hay medidas del Banco Central que nos perjudican. Se han hecho gestiones, pero para poder segregar calidades y aprovechar los valores, necesitamos asistencia financiera”, sostuvo.

Finalmente, dedicó un párrafo al cambio climático, “un tema trascendente que todos debemos tener en cuenta y trabajar en buenas prácticas agrícolas. La Provincia está trabajando en un programa de BPA, por eso es importante fortalecernos en este tema, no basta que el productor haga las cosas bien, es bueno que el gobierno certifique ante los vecinos y la sociedad en su conjunto que lo estamos haciendo. Países como el nuestro tenemos trabajos hechos por el mundo académico que muestran que somos acreedores en el tema del cambio climático, porque nuestros medios y forma de trabajar en la producción, somos defensores y protectores de los recursos naturales, e integrando ganadería y agricultura aportamos a la reducción de los gases de efecto invernadero. Y esto debemos defenderlo en las próximas cumbres sobre cambio climático”, concluyó.

Lestani: “soy productor como ustedes”

El ingeniero Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, recogió los comentarios de Laucirica sobre el cambio climático y la herencia que, en este aspecto, los productores de la tierra dejan a sus hijos. “Los productores somos optimistas natos, más allá de todas las situaciones; la foto siempre fue complicada pero hay que apostar a toda la película”, apuntó.

Lestani fue respondiendo inquietudes de los disertantes sobre saldos exportables y controles a los volúmenes de exportación, al tiempo que repasaba los problemas logísticos que impactan en los canales de comercialización por el conflicto bélico, “que más allá de que nos beneficie, hoy el mundo es un poco peor para todos”.

“Si los exportadores compraron es porque todos vendimos, y ustedes además saben bien cómo producir trigo. Ojalá pudiéramos replicar la segregación por calidad de Tres Arroyos en otros puntos del país, porque en definitiva es exportar mejor. Y con respecto a los derechos de exportación, todos saben que mi opinión es que hay que intervenir menos. Pero eso no quiere decir que mañana volemos los derechos de exportación, porque el contexto social no lo permite. Y tampoco vamos a aumentarlos un 3%, porque no cambia nada en lo que paga el consumidor final, y lo termina pagando el productor. Si se mejora el perfilamiento de exportadores, vamos a estar con récord de recaudación este año. El tipo de cambio no ayuda, el acuerdo con el FMI implica una actualización de ese tipo de cambio, pero cabe una mención respecto del aprovisionamiento de insumos: pedí un perfilamiento de importaciones y encontré que todas las empresas crecieron un 50%, porque el dólar malo para exportar es bueno para importar. Por eso en ExpoAgro se hicieron unos 1700 millones de dólares en negocios”, apuntó Lestani.

Asimismo, insistió en que “los productores no somos formadores de precios; ya dieron ejemplos con la pizza y los churros, en el abanico de panificados el peso del trigo es del 7%. No definimos el precio; hay una distorsión en la cadena de muchos actores que especulan”.

Buscó despegarse del fideicomiso, “que ya estaba armado cuando entré a la Secretaría”, y minimizó su impacto al señalar que “no va al pan”; para luego señalar que “el 93% del trigo ya está vendido”, y negar cualquier riesgo de desabastecimiento.

“Ojalá no tengamos necesidad de más derechos de exportación; como sector agropecuario, no me queda ninguna duda que acá está el capital productivo de la Argentina, somos el motor fuera de borda del país, su sector más productivo y el de más capacidad de resiliencia”, aseguró Lestani. Y anticipó que espera un aumento en la siembra de trigo, al tiempo que anunció que busca “la apertura de nuevas posiciones para febrero del año que viene”. Finalmente destacó el rol de la producción argentina y su búsqueda de sustentabilidad, en torno al debate sobre cambio climático. Y aseguró que “soy productor igual que ustedes, yo también siembro. Todos trabajamos para llegar a los 27 millones de toneladas. Pero también parte de mi trabajo es que mi trabajo no se note; si sale en un diario es porque no lo hice bien. Todos tenemos que trabajar en conjunto, plantear los problemas y encontrar consensos y puntos de salida, siempre”, concluyó.

Rodríguez: “en un contexto difícil, apuntamos a generar certezas”

Antes de la ronda de preguntas, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, expresó su alegría por poder participar de la Fiesta Provincial del Trigo. “Festejamos el cultivo pero también el trabajo llevado adelante por productoras y productores, con particularidades por la temporalidad”, advirtió el funcionario bonaerense.

“Cuando asumimos, conversábamos con el gobernador Axel Kicillof sobre las acciones que requería el sector productor de alimentos. Varias medidas tienen que ver con el avance que la producción triguera, y para nosotros fortalecer la mejora de la calidad fue una prioridad, un enorme desafío para la provincia que produce más del 40% del total país y ha llegado a superar el 50%. Por eso la calidad era una cuestión fundamental, pero teníamos pocos datos: por eso arrancamos un Programa que, mediante un convenio con las cámaras arbitrales, las Bolsas de Bahía Blanca y Buenos Aires, permite acceder a esa información, y a nosotros tener el primer mapa de calidad del trigo, que además podemos mostrar a la hora de comercializarlo a nivel internacional. Y ese mapa está disponible en la web”, completó.

Hoy, ese programa permitirá procesar 32.000 muestras, para mostrar sus resultados de calidad. “Y aspiramos a que esto siga, sobre todo porque creemos que conocer la calidad del trigo que producimos tiene que ser una política de Estado, porque sus beneficios son múltiples. Esa calidad tiene que ser reconocida, y en eso buscaremos seguir avanzando, tal como lo planteaba Laucirica. Y nuestro objetivo es llevar este programa a toda la Provincia, a todas las cadenas, porque cuando hablamos de más producción, también hablamos de más calidad y mejor valor agregado”, sostuvo.

Rodríguez destacó el rol del Banco Provincia como impulsor de la actividad productiva en los territorios. “Por eso hoy entrega otro tipo de créditos, y el 80% de lo que prestó, un total de 180.000 millones de pesos, fueron con tasas subsidiadas para la producción agropecuaria, que son el 55% de su cartera empresaria. Le damos mucha importancia al financiamiento de este sector, algo que comparten Axel y el presidente del Banco Provincia”, aseguró.

Y apuntó a la innovación y la mejora tecnológica y del conocimiento científico, “articulando con el sector privado. La Provincia puede avanzar mucho en esto, pero estaba dejado de lado. Ustedes conocen la Chacra de Barrow, que compartimos con el INTA, y que cuando asumimos debía meses de facturas de luz, y era una de las que mejor estaba, mientras el resto estaban prácticamente abandonadas. Hoy estamos trabajando en investigación y generando nuevas variedades de trigo, algunas de las cuales ya se han inscripto”.

Marcó como clave la infraestructura de caminos y rutas, y advirtió que en este campo se coordina con los municipios en el marco del Plan de Desarrollo Rural lanzado hace un año y que ha mejorado varios miles de kilómetros de red vial.

“También trabajamos en exportaciones, y logramos algunas de primeros exportadores de trigo a México”, completó. Asimismo, se refirió al programa de Buenas Prácticas Agrícolas, que incluyen una certificación gratuita y un reintegro de hasta el 10% del Inmobiliario Rural.

Rodríguez admitió, finalmente, la existencia de incertidumbre en los mercados, pero apuntó a recordar que “venimos de dos años de pandemia para los que no había ninguna predicción; este contexto generó dificultades pero sobre todo desconocimiento sobre cómo iba a seguir, y además los tuvimos que enfrentar con condiciones paupérrimas como las que encontramos en la Provincia en términos sanitarios. Y ahora necesitamos certezas respecto del contexto de este conflicto bélico, y esa es nuestra responsabilidad como Gobierno. Pero siempre entendiendo el contexto. Porque difícil como es, hemos tenido records de producción de trigo. ¿Por qué? Sin ninguna duda, porque el regreso del financiamiento apalancó el aumento de la producción, y hay que reconocer el esfuerzo y decisión del productor para invertir, pero sin apoyo financiero es imposible. El financiamiento potencia la producción y por eso salimos fuerte en este aspecto en ExpoAgro, pensando en la campaña que viene. Hay incertidumbre, pero los análisis y proyecciones de rentabilidad dan bien.

Partimos de un escenario positivo al que le sumamos financiamiento. Por eso hay que transmitir que nosotros queremos generar condiciones de certidumbre, algunos podrán interpretar que algunas medidas apuntan a eso y otras no, pero nosotros hablamos de rentabilidad. Y eso depende de numerosas variables, como precios de los insumos, de los alquileres, entre otras, pero la mirada general está en generar esa certidumbre, ya no sólo para los productores agropecuarios sino para toda la sociedad. En este contexto difícil, nuestra responsabilidad es brindar certezas: el horizonte es difícil, pero apuntamos a incrementar la producción, dando herramientas y apuntando siempre al diálogo para lograr los objetivos”, argumentó el titular de la cartera de Desarrollo Agrario.

Apenas un par de preguntas vinculadas a cuestiones técnicas y financieras del cultivo estrella de esta Fiesta pusieron fin a la ronda de exposiciones, que fue seguida con interés por los presentes en la sala del Teatro Municipal.

