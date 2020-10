Playa del Carmen: “el único huracán que conocía era Huracán de Tres Arroyos”

8 octubre, 2020 Leido: 0

Esta madrugada y parte de la mañana del miércoles, el huracán Delta tocó tierra en las inmediaciones de Puerto Morelos y Playa del Carmen, en Quintana roo, el cual dejó importantes daños materiales en esa parte de México.

Pablo Frem, es un tresarroyense que vive en la zona afectada y contó a LU 24 su experiencia: “fue una experiencia muy intensa, el único Huracán que conocía era Huracán de Tres Arroyos. Se vivió con mucho miedo, no sabes que hacer porque contra la naturaleza no se puede ir, el pronóstico era muy desalentador”.

“Fue un destrozo enorme, con el tema de los árboles, carteles y semáforos, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales, eso es de reconocer que esta gente tiene mucha cultura de este tema y conviven con este tipo de fenómenos”, indicó, al tiempo que agregó que “se tiene la anticipación de 24 horas de saberlo y de esta manera la ciudad se cuida y se prepara para esto”.

“Hay un sistema estatal meteorológico que está permanentemente monitoreando esto, por distintos cálculos se sabe la dirección y se tiene la predicción de 24 o 48 horas”, destacó.

“Esta zona está muy castigada con el tema de la pandemia, los hoteles casi todos están cerrados, han despedido mucho personal y hay una tasa de desempleo enorme”, sostuvo.

“Los servicios se han ido renovando de a poco, telefonía no tuvimos durante 24 horas. El problema es que caen los árboles sobre los cables”, finalizó.

Volver