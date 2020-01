Playeros de estaciones de servicio acudieron a Pity Federico en busca de medidas ante los robos

Playeros de estaciones de servicio atemorizados por los asaltos ocurridos en los últimos días se reunieron en la mañana de este martes en el bloque del Frente de Todos con el concejal Julio Federico. Javier Quiroga, uno de los trabajadores, expresó su preocupación “porque ya lastimaron a un chico en la Puma, y estamos tan expuestos en esta situación que vinimos a ver si alguien nos da una solución. La inseguridad es terrible”.

“La idea nuestra es hablar con todos para ver si podemos ir a trabajar tranquilos. Yo sufrí cuatro asaltos ya, vamos a trabajar con miedo. Los delincuentes van encapuchados y es tan rápido todo que es difícil después encontrarlos. Pero nadie hace nada, estamos totalmente desprotegidos. Antes de las elecciones asaltaron todas las estaciones de servicio y se tapó todo, salió solamente uno de los robos en LU 24”, sostuvo Quiroga, acompañado de otros dos playeros de la boca de expendio de combustible que funciona en San Martín y Rocha.

“Tres Arroyos es tierra de nadie”

Federico, por su parte, aseguró que la idea de los playeros “era hablar con concejales, pero hay bloques en los que no hay gente, así que nos juntamos acá para ver qué se puede hacer para frenar esta modalidad en las estaciones de servicio. Trataremos de hablar con el secretario de Seguridad y con el comisario para ver si se puede poner un policía que acompañe a los chicos mientras están trabajando”.

“Nosotros vamos a dar una mano pero la seguridad tiene responsables, hay un intendente, un secretario de Seguridad, esto podría ser más grave pero ya lastimaron a una persona, no hay que esperar más. Sabemos que no es fácil sacar un policía de otro lado para ponerlo en una estación de servicio, pero hoy es esta la modalidad que preocupa hoy, ayer eran los jubilados, o los mercaditos. Pero una manera de que se sientan resguardados es pedir este cuidado, de Prevención Ciudadana, o de la Policía, porque hay estaciones de servicio que tienen una sola persona de noche y está re jugada”, consideró el concejal de Todos.

“Tres Arroyos es tierra de nadie, no digo que hay que poner un policía en cada lugar donde roban sino dar una señal de acompañamiento a estos chicos. Las cámaras son para prevención y evidentemente no están dando resultados”, finalizó.

