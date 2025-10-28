Plena operatividad: La ANAC rehabilitó el Aeródromo de Tres Arroyos (video)

Este martes quedó plenamente operativo el Aeródromo de nuestra ciudad luego que inspectores de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) rehabilitaron las operaciones aéreas en las tres pistas que tiene la ciudad: las dos de pasto del aeroclub y la pavimentada del aeródromo.

Desde hacía dos meses la actividad aeronáutica estaba clausurada. En ese lapso, no estaba habilitada ningún tipo de actividad aérea en Tres Arroyos, incluidos los vuelos sanitarios.

La razón consistía en que la ANAC había advertido deterioro en algunas partes de la pista pavimentada, como la invasión de pasto y falta de pintura.

Con una inversión realizada por la Municipalidad de Tres Arroyos y la colaboración del Aeroclub y el Club Planeadores, se pusieron en condiciones las tres pistas, ahora totalmente operables. Se señalizaron de acuerdo a la reglamentación vigente, con numeraciones y detalles, se hizo el balizamiento adecuado y se recambió la instalación eléctrica, con colocación de lámparas nuevas para la actividad nocturna.

