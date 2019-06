Plenario Frente Renovador: Garate apoya la fórmula Fernández-Fernández y espera que Massa también

Este sábado a la tarde, en el salón del Club Colegiales, se desarrolló un plenario del Frente Renovador encabezado por el diputado provincial Pablo Garate y que contó con la presencia de concejales del Interbloque peronista.



En contacto con LU 24, el diputado dijo que el plenario tuvo como fin que se conozca la postura del Frente Renovador para la etapa que viene del proceso electoral. “Estamos muy contentos de la gente que nos acompaña que no es más ni menos el trabajo que venimos haciendo con Andrea Montenegro y Pity Federico, para sentirnos acompañados por nuestro vecinos”, expresó.

También pidió por la unidad y aseguró estar dispuesto a sumar a políticos de otros espacios, no solo del peronismo sino de otros sectores sociales y vecinos desilusionados con Mauricio Macri.

Sánchez y el 4° mandato

En tanto a nivel local manifestó que “Sánchez no es un mal intendente, pero para mí este 4° mandato que está transitando, no debió haberlo transitado porque muestra la política que se quiere quedar para siempre en los cargos y eso no está bien y de hecho en esta gestión lo único que va a poder mostrar es el Polideportivo”.

Fórmula Fernández-Fernández

“Nosotros le dijimos al peronismo cara a cara de qué lado íbamos a estar, nosotros dijimos que vamos acompañar la fórmula encabezada por Alberto Fernández, eso está muy claro. Estoy convencido que Sergio Massa va a estar en esta nueva mayoría de argentinos que quiere ganarle a Macri, porque efectivamente Macri ha gobernado muy mal”, subrayó, aunque agregó que “tampoco negamos la posibilidad de unas PASO”.

Sin nombre

Finalmente descartó que este definida su precandidatura a intendente por Tres Arroyos: “No damos nombres porque no es el momento, los nombres tienden a cerrar”, aseguró el legislador.