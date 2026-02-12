Pliegos gastronómicos y Patio Cervecero: últimas horas para inscribirse

La Municipalidad recuerda que este viernes 13 de febrero es la fecha límite para la presentación de pliegos correspondientes a los espacios gastronómicos y al Patio Cervecero de la próxima Fiesta Provincial del Trigo.

La venta incluye fogones, carros gastronómicos, puestos cerveceros, kioscos y carros ferneteros, que serán distribuidos en distintos sectores del predio de la fiesta.

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para el tradicional Patio Cervecero, que estará ubicado en el espacio delimitado de Av. Ituzaingó, entre Chacabuco y 25 de Mayo.

En ambos casos, las agrupaciones, instituciones y particulares interesados pueden comunicarse al 2983-417777 para recibir información y asesoramiento.

Desde el Municipio se invita a todos los sectores a sumarse y ser parte de una de las celebraciones más importantes del distrito, haciendo más fuerte, con su participación, una fiesta que cada año crece y amplía su propuesta para toda la comunidad.

