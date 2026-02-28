Plusvalía: el Municipio incorporó 54 nuevos lotes para fines sociales

28 febrero, 2026 0

La Municipalidad de Tres Arroyos firmó un acuerdo mediante el cual incorporó 54 nuevos lotes a su titularidad a través de la Ordenanza de Plusvalía, en el marco de los desarrollos urbanísticos que lleva adelante la firma Inmobiliaria Pardo en la ciudad.

El convenio fue rubricado en el despacho del intendente Pablo Garate, y establece que la empresa cumple con el pago de la plusvalía mediante la cesión de tierras al Municipio. Es decir, el aporte no se realiza en dinero, sino con lotes que, una vez finalizados los trámites administrativos correspondientes, pasarán formalmente a ser propiedad municipal.

La plusvalía es el instrumento previsto por ordenanza que establece que, cuando un terreno incrementa su valor a partir de cambios normativos —como autorizaciones para subdividir o urbanizar, apertura de calles—, el desarrollador debe realizar una compensación a favor del Estado local. En este caso, esa compensación se concreta con la entrega de tierras.

Los nuevos lotes serán destinados a fines sociales, tal como se viene realizando con incorporaciones anteriores, y formarán parte de futuras políticas públicas vinculadas al acceso a la tierra y al crecimiento ordenado de la ciudad.

