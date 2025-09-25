Pluviales en Olimpo: 845 metros de entubado para transformar el Barrio

25 septiembre, 2025

El Municipio de Tres Arroyos continúa avanzando con firmeza en la obra de desagües pluviales del Barrio Olimpo, una inversión histórica de $ 406.000.000 que dará respuesta a una demanda de larga data de los vecinos.

La zona de San Luis y Liniers son las afectadas ya que se inundan continuamente desde hace más de 20 años porque el agua no baja, debido a los niveles y a la falta de bocas de tormenta cercanas. Esta situación también alcanza a toda la avenida principal, generando serias complicaciones en cada lluvia.

Con esta obra, la solución se plantea de raíz: el sistema permitirá conducir todo el caudal por debajo de la tierra, mediante la construcción de 845 metros lineales de pluvial y la utilización de 1.200 metros de caños, que incluyen los ramales hacia las nuevas bocas de tormenta hasta el puente faraónico.

“Sabemos lo que significa esta obra para los vecinos del Olimpo. Durante años, cada lluvia traía complicaciones y hoy podemos decir que estamos trabajando para que eso quede atrás”, expresó el intendente municipal Pablo Garate.

