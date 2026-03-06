 Podría haber sido una tragedia: se trabó la vuelta al mundo del parque de diversiones

6 marzo, 2026

 Podría haber sido una tragedia: se trabó la vuelta al mundo del parque de diversiones

El hecho fue realmente espeluznante: se trabó la vuelta al mundo del parque de diversiones montado e la parte posterior del escenario de la Fiesta del Trigo y debieron rescatar a quienes participaban del juego “artesanalmente” para ponerlos en tierra firme.

Se vivieron momentos de pánico y alto nerviosismo entre quienes quedaron atrapados y sus familiares que observaron la escena desde abajo.

Finalmente llegaron todos sanos y salvos, pero en la total realidad: “podría haber sido una tragedia”.

Desde el Parque de Diversiones, informaron a LU24 que se trabó porque uno de los ocupantes levantó la barra de seguridad de su silla lo que provoca que la maquinaria se detenga automáticamente.

 

