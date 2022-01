Podría haber sido una tragedia (video)

Una persona joven, tal vez menor de edad, arrancó en la madrugada de este viernes, el motor de una pala cargadora que estaba estacionada en la costanera de Claromecó, frente a las viejas instalaciones del balneario Samoa.

Circunstanciales transeúntes advirtieron la maniobra que al parecer no iba más allá de una aventura de un adolescente que se subió a la maquinaria y la puso en marcha.

Afortunadamente la pala cargadora tiene un desperfecto mecánico que no le permite traccionar. Esa circunstancia hizo que no avanzara lo que podría haber puesto en riesgo la nueva estructura del balneario Samoa. Una persona se acercó al lugar y abortó las intenciones del jovencito.

Podría haber sido una tragedia.

