Podrían habilitar la venta de medicamentos en kioscos y supermercados

26 mayo, 2026 0

El Gobierno nacional prepara un proyecto para habilitar la venta de medicamentos de venta libre en góndolas y en comercios que no sean farmacias, como parte de un nuevo paquete de medidas de desregulación que será enviado al Congreso.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y busca modificar el esquema actual de compra de remedios sin receta. Según publicó El Cronista, el objetivo oficial es permitir que esos productos puedan ser exhibidos directamente en góndolas y adquiridos por los consumidores sin intermediación profesional.

El cambio alcanzaría a medicamentos de venta libre, como ibuprofeno, paracetamol, analgésicos, antiácidos y otros productos que no requieren receta médica. Además, el Gobierno analiza ampliar la comercialización a supermercados, kioscos, otros comercios y plataformas online.

Actualmente, la mayoría de los medicamentos se venden en farmacias y bajo supervisión farmacéutica. La Nación indicó que la propuesta oficial apunta a flexibilizar ese esquema y permitir que los productos de venta libre puedan comercializarse fuera de esos establecimientos, con el argumento de ampliar la competencia, facilitar el acceso y reducir costos.

La discusión no es nueva. Parte de estos cambios ya habían sido incluidos en el DNU 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, pero algunas modificaciones fueron frenadas por la Justicia tras presentaciones de entidades farmacéuticas, que advirtieron sobre posibles riesgos para la salud pública y cuestionaron la pérdida de control profesional sobre la venta de medicamentos.

En ese marco, señala El Cronista, el Gobierno buscará ahora avanzar por la vía legislativa. La propuesta se integraría a un paquete más amplio que también incluiría reformas vinculadas al mercado inmobiliario, el transporte fluvial, la venta de tierras, desalojos y propiedad privada.

Uno de los puntos que el oficialismo toma como antecedente es el caso de Farmacity, cadena que obtuvo fallos judiciales favorables para exhibir medicamentos de venta libre en sus locales. La intención del Gobierno sería extender ese modelo a nivel nacional y eliminar diferencias regulatorias entre cadenas y farmacias tradicionales.

Con información de La Brújula 24.

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