Podrían prohibir en Provincia la venta de bebidas energizantes a menores

17 noviembre, 2025 0

La diputada bonaerense, Maité Alvado, presentó un proyecto de ley que propone modificar la Ley 11.748 de la provincia de Buenos Aires para prohibir la venta, expendio o suministro a menores de edad de bebidas energizantes, como Monster, Red Bull, Speed, y Amper, que contengan cafeína, taurina, guaraná u otros componentes estimulantes del sistema nervioso central, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud de niños, niñas y adolescentes.

“Estamos hablando de productos que no son inocuos y que se venden libremente sin información clara para el consumidor. Muchos adolescentes los consumen antes de hacer actividad física o para mantenerse despiertos, desconociendo que su uso excesivo puede causar arritmias, ansiedad o trastornos del sueño”, sostuvo Alvado.

Asimismo, la iniciativa de la diputada bonaerense por la Sexta sección electoral busca acompañar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que alertan sobre el consumo excesivo de bebidas energizantes, como Monster, Red Bull, Speed, y Amper, en edades tempranas.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora oriunda de Bahía Blanca explicó que la medida apunta a “proteger la salud de la población adolescente, que suele consumir este tipo de bebidas sin conocer los efectos adversos que pueden provocar en el organismo”.

En ese sentido, Alvado advirtió que, a diferencia de las bebidas alcohólicas, las energizantes no cuentan con una regulación específica que restrinja su acceso a menores, pese a que contienen altas concentraciones de cafeína y otras sustancias que pueden alterar el ritmo cardíaco, la presión arterial y el sistema nervioso.

Volver