Polémica elección de autoridades del Concejo: Redivo presidente, Rocío Liébana secretaria

10 diciembre, 2023

Luego de la jura de los concejales, se eligieron las autoridades del cuerpo; proponiendo el concejal Marcelo León, a Mara Redivo como presidenta y como secretaria a Rocío Liébana.

Previo a la votación, pidió la palabra, desde el bloque de Juntos, la concejala Daiana De Grazia quien criticó no haber estado “en el consenso y no fuimos invitados a dialogar sobre las autoridades del cuerpo, tenemos siete concejales pero creemos que no vamos a tener la oportunidad de representar esa cantidad de votos; cuando no se cumplen estas cuestiones empezamos con el pie izquierdo, creemos en el consenso pero hasta el momento no sabemos cómo se va a resolver esto, por lo que no hemos podido consensuar y este bloque se va a abstener de votar, no vamos a poner palos en la rueda, respetando la decisión de la mayoría pero queríamos dejarlo expuesto”.

Julio Federico desde Todos le contestó y lamentó “los dichos de De Grazia, porque si algo que tiene esta fuerza es dialogo” y aclaró que fue el presidente de su bloque Cristian Ruiz quien cortó el diálogo y lamentablemente nos fallaron en la palabra”.

