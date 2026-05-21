Polémica en el Concejo y repudio libertario al concejal Moller

21 mayo, 2026 0

El bloque de concejales de La Libertad Avanza repudió conceptos del concejal Gustavo Moller, de Unión y Libertad, en la 6a sesión ordinaria realizada este jueves, en momentos en que se trataba un proyecto tendiente a la conformación de un Centro de Día para el tratamiento de consumos problemáticos y otros padecimientos mentales, propuesto por el Movimiento Vecinal y debatido hasta subir al recinto en la Comisión de Acción Social y Medio Ambiente. Moller se abstuvo luego de su exposición.

El bloque libertario a su vez pidió “disculpas a los alumnos y personal del Colegio Holandés que presenciaba la sesión” y sostiene que “sus declaraciones referidas a una problemática tan sensible como las adicciones, demostraron un profundo desconocimiento y una mirada cargada de prejuicios y falta de empatía”, sosteniendo que desde sus bancadas “seguiremos luchando en proyectos que contribuyan al bienestar de las personas que padecen de este flagelo en nuestro Distrito”.

Qué dijo

Moller expuso ante los ediles, y los alumnos del Colegio Holandés que también estaban en el recinto, que “la única voz que escuchamos (en la Comisión)es la de la Secretaria de Salud quien dice que no tiene plata para implementar esto, y criticó que el Centro tenga un psiquiatra, temas que deben ser abordados por especialistas”.

“Siento que no hubo un congreso en el Consejo que amerita que la sociedad escuche a los especialistas para saber de aquellos que se pagan la fiesta del proposol con un médico al lado o aquellos que ven casi una posibilidad de algo en la droga no tenemos que tratar con liviandad este proyecto, tenemos que ir al hueso, no podemos sumar otra estructura a la que ya está, yo me voy a abstener por todo esto que digo, he hablado con familiares que tienen la problemática y son críticos al proyecto, no amerita investigarlo? , es muy complejo como para que tenga que salir por minoría”.

“Estamos en parte en una oportunidad perdida, que podríamos haber enriquecido el proyecto: haber planteado otro encuadre que realmente significase hacer algo real, territorial que afecte a la gente que no tiene posibilidades de opciones terapéuticas, aquellos que son de clase media y pueden recurrir a la asistencia médica, acá la cuestión es el barrio, aquellos que acusamos por cometer delitos que estigmatizamos porque no pueden pagar el consumo que realizan diariamente y que a veces se empobrecen por consumir, se empobrecen por consumir; hay gente que destina quizás la mitad de lo que gana en el día para consumir a la noche, ese tema lo tendríamos que tener acá, no sé si es un Centro de Día lo que aborda esta temática, tendríamos que evaluarlo porque dejamos la canilla abierta mientras tratamos de baldear el patio”

“No sé si favorece, reitero, faltó la consulta con los que tienen contacto real con el territorio y la problemática, necesitamos el apoyo de los especialistas en las temáticas, los psiquiatras, los psicólogos, los que están en contacto con situaciones que les toca resolver hoy porque les falta un pasaje para llevar a un paciente porque la mutual les cortó la asistencia, es un tema de urgencia inmediata, y sería una pena que hagamos algo para no hacer nada, esa es mi idea por lo que me abstengo en el proyecto tal como está redactado”.

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