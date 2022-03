Polémica por la restitución de los restos de Arroyo Seco: “Encuentro Indígena no tiene indios adentro”, aseguró un referente aborigen

La organización local Encuentro Indígena presentó oportunamente en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza vinculado a la restitución de los restos de los pueblos originarios al Yacimiento Arroyo Seco. Y los concejales resolvieron convocar a una reunión tanto a la organización mencionada como al investigador Gustavo Politis, que esta mañana, acompañado por el referente indígena Víctor Hugo González Catriel, se reunieron previamente con el intendente Carlos Sánchez, para luego compartir el encuentro originalmente pautado en el Concejo. Y el encuentro no viene exento de polémica, toda vez que el representante aborigen se atribuyó el derecho sobre la restitución y aseguró que “Encuentro Indígena no tiene indios adentro”.

“Queríamos terminar de trabajar con algunas cosas por un lado, y por el otro que ellos -en referencia a la comunidad indígena Peñi Mapu, que preside Catriel- decidan cuándo y cómo restituir los restos, a lo que nosotros como investigadores de la Universidad del Centro no nos oponemos, porque hay una ley y de hecho en esta temática veníamos articulando con la Comunidad Indígena de Olavarría”, aseguró Politis.

Sonia Finocchio, directora del Museo Mulazzi, que tiene a su cargo el Yacimiento, dijo estar interesada en acompañar todas las cuestiones relativas al lugar, “siempre respetando las normas y teniendo en cuenta que solamente se lo usó con fines educativos”.

La voz disonante en torno al reclamo local la trajo González Catriel, al advertir que “se ha difundido una noticia falsa, hace años que trabajamos sobre restitución con la Universidad del Centro, que nos ha pedido seguir trabajando y que cuando nosotros decidamos, los restos vuelvan al Yacimiento. Hay una persona expulsada de la Comunidad, que con un funcionario corrupto del INAI, han difundido esto que es falso. Ya tenemos acordada como solicitud al rector de la Universidad, que la restitución se dé a la comunidad más cercana y con la participación del Consejo Nacional Indígena”.

“En Encuentro Indígena no hay ningún indio adentro, la ley 25.517 dice que la restitución la pide la comunidad indígena y con personería jurídica más cercana, que es la nuestra de Olavarría. Por eso al Concejo le expondremos la situación, para que no aprueben algo por desconocimiento”, concluyó.

