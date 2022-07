Polémica por los animales en custodia del Municipio juarense: aseguran que agredieron a Marini

Proteccionistas de Benito Juárez denunciaron ante la justicia a la administración municipal que encabeza el intendente Julio Marini por incumplir las leyes que garantizan el bienestar de los animales alojados en la llamada “perrera” municipal. Y en una manifestación pública realizada este sábado en esa localidad, con participación de proteccionistas de la región -incluso de Tres Arroyos- se habrían producido intercambios verbales para con el jefe comunal.

Días atrás, en una publicación en sus redes sociales, la Asociación Contra el Maltrato Animal Patitas Caninas juarense compartió imágenes de la denuncia y del estado de los perros que están bajo el cuidado del Estado municipal.

En la denuncia destacan que desde hace “9 años intentan por todos los medios posibles, cambiar la situación de abandono que visualiza en la perrera municipal de Benito Juárez, a cargo de la Dirección de Bromatología de Benito Juárez”. En el escrito, se puntualiza que el área está bajo el control de Mariana Di Paola, con quien la denunciante, según asegura en la exposición policial, “ha intentado mantener en distintas oportunidades entrevistas con el fin de lograr que mejoren la calidad de vida de los animales que residen en dicho establecimiento municipal”.

En las imágenes difundidas se ven perros lastimados, enfermos y desnutridos. En el último posteo de la protectora se compartió la imagen de un can muerto al lado de otro que, en apariencia, se lo está comiendo.

Ayer, pese a las lloviznas intermitentes, cielo cubierto y viento, tarde invernal, típica de Juárez fue el marco climático que acompañó la manifestación. Llegaron de lugares tan distantes como Capital Federal, Miramar, Tres Arroyos, Tandil, Adolfo Alsina, Coronel Suárez, Saavedra, Pigué entre otros.

El grupo se dirigió a las escalinatas del Palacio Municipal donde se desplegaron las pancartas y banderas alusivas. Luego partieron en caravana hasta el lugar donde se encuentra la guardería municipal, allí los esperaban dos móviles policiales que atendieron una delegación de los grupos, recomendándoles no ingresar al predio, hecho que no sucedió porque la voluntad de los manifestantes era no provocar que los canes se pusieran nerviosos ante la masiva presencia. Simplemente hicieron un abrazo simbólico en la puerta de ingreso a la Planta de Reciclado.

Sin embargo, se produjeron más tarde hechos que originaron una dura respuesta del Partido Justicialista en conferencia de prensa. Las protectoras de animales locales y foráneas se nuclearon en la explanada del templo parroquial donde el intendente participaba de las fiestas patronales de Santa María del Carmen. Según se indicó, Marini junto a su esposa, se encontraba dentro de la Parroquia participando de la Misa y en los minutos finales ingresó un grupo de proteccionistas, quienes habrían agredido verbalmente al intendente con distintos dichos.

Desde sus redes sociales, proteccionistas de Tres Arroyos que participaron del reclamo negaron las agresiones y aseguraron que fue una manifestación pacífica.

