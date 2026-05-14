Polémica y repercusión nacional por el Tesla de Manuel Quintar en Diputados

14 mayo, 2026 0

El diputado nacional por Jujuy, Manuel Quintar, quedó en el centro de la escena luego de que se difundieran imágenes de su Tesla Cybertruck estacionado en el Congreso de la Nación.

La aparición del vehículo eléctrico generó repercusión en redes sociales y medios de todo el país.

Tras la viralización de las imágenes, este jueves la camioneta fue trasladada en grúa desde Buenos Aires hacia Jujuy.

Desde el entorno del legislador explicaron que la decisión se tomó por la falta de estaciones de carga eléctrica en el trayecto hacia el norte argentino.

Quintar negó haber recibido un llamado de atención y aseguró que retiró el vehículo porque ocupaba más espacio del asignado en el estacionamiento oficial de Diputados.

Además, Martín Menem, presidente de la cámara baja, desmintió versiones sobre un supuesto enojo con el legislador jujeño.

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