Poli: Solamente historia – Escribe: Omar Eduardo Alonso

7 mayo, 2022 Leido: 119

Este espacio está pensado como un proceso de recopilación histórica y procuro evitar cuestiones de actualidad aunque a veces esas situaciones actúen como disparadoras de aquel objetivo primigenio.

Tengo testigos muy calificados que pueden dar fe que desde hace mucho tiempo tengo en carpeta escribir sobre el sacerdote Mario Poli.

He ido postergando esa decisión por dos causas fundamentales: una, por la gran cantidad de temas que tengo pendiente. Dos, porque entretanto he ido buscando datos que permitiera redondear la crónica.

La actualidad ha puesto sobre la consideración pública una situación muy especial dentro de la Iglesia Católica que involucra a Poli y que determinó una intervención directa del Papa Francisco, quien fue su predecesor como Jorge Bergoglio.

Pretendo no deslizar ningún adjetivo al respecto, pero debo consignar que la estructura de la iglesia argentina fue objeto de lo que se calificó como “una visita fraterna de supervisión” dispuesta por la Santa Sede.

Los detalles de los motivos están siendo difundidos por los diversos medios de comunicación de todo el país, de modo que no creo necesario abundar al respecto.

Pero es interesante rescatar algunos someros datos históricos que vinculan a Mario Aurelio Poli con Tres Arroyos y zona próxima.

“Un corazón que escuche”

La consigna bíblica precedente fue adoptada por el sacerdote como norte orientativo de su gestión al momento de asumir como Arzobispo de Buenos Aires y Cardenal primado de la Argentina por decisión papal.

Es que la relación de Bergoglio y Poli siempre fue muy estrecha, de una profunda amistad.

Poli está a poco de cumplir sus 75 años, edad en que se puede producir su retiro. Nació el 29 de noviembre de 1947.

Fue ordenado el mes de noviembre de 1978 y asumió como arzobispo metropolitano el 28 de marzo de 2013.

Durante su trayectoria sacerdotal estuvo en varios lugares, como en Santa Rosa, La Pampa, y en su currículum se observan varios títulos profesionales que seguro muy pocos llegan a contar.

Un hombre brillante y una carrera trascendente en la estructura eclesiástica nacional.

Pero también ha sido un visitante bastante frecuente de Tres Arroyos donde tiene familiares muy cercanos, quienes asistieron casi a pleno en el momento de la ceremonia de asunción como arzobispo de Buenos Aires y Cardenal primado.

Aún lejana la posibilidad de llegar a semejante honor dentro de la Iglesia nacional, ha oficiado misa en la parroquia local en más de una ocasión.

Durante sus visitas supo alojarse en casa de familiares y también era rutinario que concurriera y permaneciera en un establecimiento de campo del distrito, más precisamente en cercanías de Lin Calel y Copetonas.

Me parece de honestidad intelectual no avanzar en mayores detalles y eventuales especulaciones.

El único objetivo de esta crónica es señalar la mencionada vinculación del alto dignatario eclesiástico con Tres Arroyos y un sector puntual del área rural.

–

[email protected]

También en FB

Volver