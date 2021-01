Policía de Adolfo Gonzales Chaves alerta a la población por estafas denominadas “cuento del tío”

18 enero, 2021 Leido: 72

La Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves informa a la población ante posibles hechos delictivos bajo la modalidad “cuento del tío”. Cuyo modo operandi consiste en llamadas telefónicas que culminan en delitos de estafa, tratando de persuadir a las personas para que brinde información, que luego utilizaran para lograr su cometido.

LA POLICÍA BRINDA LOS SIGUIENTES CONSEJOS:

Cuando se recibe un llamado telefónico en privado o de un número desconocido, no brindar información personal de ningún tipo.

Es importante no brindar información (nombres, direcciones, teléfonos, etc.), corroborar mediante un llamado a los números de atención de las respectivas empresas proveedoras de bienes y servicios si se trata de un caso análogo al presente o comunicarse con familiares o personas que se hayan involucrado en la conversación.

Ante la duda se recomiendo cortar la conversación telefónica de inmediato e informar a familiares, conocidos o bien dar aviso a esta Policía.

Es importante que se instruya a las personas de tercera edad de tales situaciones y de cómo resolverlas.

Dar aviso a la Policía a los números de emergencia 911 o fijos 481360/481297 ante cualquier situación similar o por cualquier tipo de dudas.

Volver