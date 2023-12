Policía de Chaves asesora para evitar ciberestafas

5 diciembre, 2023

La Estación de Policía Comunal de Adolfo Gonzales Chaves alerta a la población respecto a hechos delictivos, perpetrados bajo la modalidad de estafa, en la que los ciberdelincuentes implementan a través de la aplicación de WhatsApp llamadas, robando datos de la víctima, a partir de la cual acceden a cuentas bancarias extrayendo dinero de las mismas.

Los ciber delincuentes se hacen pasar por compañías prestatarias de servicios de Fibertel y flow, a usuarios de dichas empresas requiriendo le datos de módem de internet y otros datos personales con los cuales perpetran las estafas. También utilizan la modalidad de pasar un link para descargar en teléfono celular con el cual toman el control remoto de la unidad y desde el mismo sustraen el dinero.

Se aconseja a la población que ante la recepción de un mensaje de un número desconocido o llamados de presuntas empresas prestatarias, que no descarguen ninguna aplicación, no accedan a ningún link, como así también que no entreguen a nadie y bajo ningún motivo, datos personales ni código de verificación que la plataforma Whatsapp envía por mensaje de texto (SMS).

Lo aconsejable es “activar la ‘verificación de dos pasos, ingresando para ello desde la aplicación, a la sección ‘Cuenta’, ubicada dentro de la sección ‘Ajustes’ o ‘Configuración’ y además, no entregar los códigos de verificación para activar la cuenta a terceros, incluso aunque reciba un mensaje que aparenta ser de un conocido.

También se aconseja, de ser posible, no confiar en depositar en cuentas bancarias, cajas de ahorro o tarjetas prepagas porque muchos bancos o financieras tienen una apertura veloz de cuentas, tomando muy pocos recaudos y la gente deposita con la mayor confianza porque es un banco importante y luego esas cuentas se consideran desiertas porque una vez retirados los valores, los titulares desaparecen.

Para denunciar, recibir más información y ayuda pueden acercarse a la Estación de Policía Comunal, sita en calle General Paz N° 287 de A.G.Chaves o comunicarse telefónicamente al número de emergencias 911 o a los teléfonos 02983-481297/481360

