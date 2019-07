Policías salvaron la vida de un bebé de 8 meses: “Damos gracias a Dios por poder ayudar a la gente”

Dos efectivos de la policía de Tres Arroyos, los subtenientes Hugo Giulicate y Cecilia Kinast, estaban anoche de recorrida en el patrullero cuando al llegar a Rodríguez Peña al 100, observaron a una persona con un bebé en brazos pidiendo auxilio, al ver que no reaccionaba. Allí, los efectivos detuvieron la marcha e inmediatamente le practicaron maniobras de reanimación, logrando milagrosamente salvarle la vida.



“Estábamos haciendo la recorrida de siempre, cuando veo a un hombre haciendo señas muy agitado. Yo ya había pasado por este lugar; freno, miro y veo que vienen con un bebé que estaba totalmente desnudo. El papá venía con la señora que no lo podían hacer respirar. Le hicimos masajes en la espalda viendo si lo podíamos hacer respirar. Le hicimos reanimación y a los segundos empezó a querer vomitar y en ese instante mi compañera ya había llamado para pedir ayuda. Esto fue en el medio de la calle. Cuando empezó a mirar ya estaba tapado, tranquilizamos a los papás y llegaba la ambulancia”, relató Hugo Giulicate a nuestra emisora, aún conmovido por la situación.

“Los padres nos dijeron que el bebe había tenido calor y lo bañaron para que tenga menos fiebre y ahí se le empezaron a dar vuelta los ojitos. Lo sacaron afuera desesperados y no sabían que hacer por eso salieron corriendo y justo que pasábamos el ve las luces del patrullero. Justo pasamos nosotros y vimos a esta gente”, aseguró.

Hugo comentó “lo único que queríamos era que el bebé reaccionara y llorara. Somos además una pareja con Cecilia y tenemos una nena en común y lloramos como unos chicos después de esto, de solo ponerse en ese lugar. Al rato que la ambulancia se lo llevó, pasamos por pediatría. Allí estuvimos con los padres y el bebe quedaba en observación hasta hoy. Vemos mucho por televisión a estos casos y pensas que haría si me pasa a mí, y nos pasó. Damos gracias a dios por ser policías y ayudar a la gente”