Policoop avanza para ofrecer algunos días de guardia pediátrica en un sistema mixto con lo público

20 abril, 2022 Leido: 0

Policoop intenta avanzar en la gestión de una guardia pediátrica, que en principio podría atender la demanda existente al menos algunos días de la semana, pero su propio presidente, Pablo Escudero, aseguró que no es fácil conseguir los recursos humanos. Admitió, asimismo, que se enteró del cierre del servicio de la Clínica Hispano Argentina por los medios de comunicación. “Fue difícil empezar a llamar a pediatras de afuera; tenemos algunos contactos y estamos intentando convencerlos de venir a hacer algunos días de guardia, y que los otros efectores de salud se sumen y de esa manera lograr cubrir más días”, indicó.

“Nos asesora incondicionalmente Eduardo Giordano, que fue un pediatra muy reconocido, y con él estamos trabajando en algún proyecto para ver qué se puede hacer desde el Poli, y para mayo comenzar a ofrecer algunos días de guardia de pediatría”, aseguró Escudero. La cooperativa de salud está recibiendo ya a médicos de otras especialidades que atienden consultorios y hacen guardia, y según el presidente, “a todos les gustan las condiciones que les ofrecemos porque se quedan”.

Escudero tiene previsto viajar e intentar sumar a profesionales de Tandil, de Coronel Pringles

-desde donde un pediatra y emergentólogo ya ha venido a hacer guardias a Policoop- y de otros lugares. “Acá pueden venir a trabajar, y la idea es que se pueda cubrir la demanda, al menos un día a la semana cada uno. Esto hay que armarlo y después sostenerlo, es muy fino lo que hay que hablar para que después no caiga. Pensar en el mismo proyecto de pediatría que había no sirve, porque no funcionó, se cerró: hay que ver por qué y buscar recursos humanos nuevos. Y si después los pediatras que ya están trabajando en Tres Arroyos y se quieren sumar, haremos como en la pandemia: una fusión entre lo público y privado que vaya cubriendo día a día. Para nosotros no es una cuestión económica porque no buscamos ganar, no vamos a ganar. Pero aportaríamos algo a la solución de esta problemática”, consideró.

Volver