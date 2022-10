Policoop cumple 8 años al servicio de la salud en Tres Arroyos

17 octubre, 2022

La Cooperativa de Salud Policoop cumple este 17 de octubre ocho años desde sus comienzos al servicio de la salud de Tres Arroyos, con un importante crecimiento, con la atención en consultorios, las guardias de demanda espontánea iniciales, luego de 12 horas y ahora la de 24 horas, además de tener la responsabilidad del traslado domiciliario de los afiliados al PAMI.

El presidente de la Cooperativa, Pablo Escudero, habló con LU 24 , se mostró muy contento y sostuvo que “estamos felices, gracias a Dios muy bien, viendo las oportunidades y un montón de cosas pero estamos posicionados para más objetivos el año que viene, estamos un poco más relajados que en los comienzos del 2014, aprendiendo mucho”.

Agradeció “a los profesionales que han aportado para el tema de las guardias de 24 horas, empresas y particulares, que comenzó con la ayuda para el recambio de los techos en los comienzos del proyecto cooperativo de donación de las chapas, el desempeño durante la pandemia y ahora pensando en algo más, mejorar los quirófanos e incorporar la aparatología para poder empezar a armarlos”.

También en igual sentido, explicó Escudero: “Estamos buscando in versiones y también hablando con el INAES para obtener algún crédito blando; no tenemos deudas pero tampoco tenemos el respaldo para acceder a otro espacio más complejo, no podemos largarnos y tirar para atrás, pensamos en los costos más finitos, tranquilos y sin deudas, hoy somos alrededor de sesenta personas”.

