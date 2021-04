Policoop está preparado para ofrecer 24 camas al sistema de salud ante la Segunda Ola de COVID 19

14 abril, 2021

Ante la posibilidad de un colapso en el sistema sanitario por la rapidez con la que se están dando los contagios de COVID 19 en lo que se ha llamado ésta segunda ola, Pablo Escudero, Presidente de Policoop, comentó sobre cómo dicho sanatorio podrá colaborar con el Centro de Salud Municipal, aportando con los profesionales de la salud pertinentes y las camas necesarias para los potenciales pacientes.

Asimismo, el referente de Policoop, es una de las voces activas del Comité de Crisis, que se reúne cada miércoles desde que comenzó la pandemia, para analizar la cuestión epidemiológica y la infraestructura sanitaria permanentemente. Así lo detalló en primer lugar Escudero, quien mencionó que “hoy se trata todo lo que es la diagramación, cómo vienen las internaciones en la Sala COVID, ayer había 14 pacientes internados, y viendo ya la posibilidad de abrir la segunda sala de COVID que se había cerrado con la baja de casos, como así también pensando el convenio activo pendiente, entre el sistema de salud público y privado, que gracias a Dios no se debió usas el sanatorio”.

En ese sentido, comentó también que desde el Comité de Crisis se encuentran “preparando, organizando, viendo las estadísticas, y viendo cómo se puede llevar un mensaje par que la gente entienda que hay que cuidarse mucho”.

En cuanto a Policoop, Escudero sostuvo que “en este momento está bien, está preparado, los compañeros y la parte profesional vienen bien, con las habitaciones listas por si el Hospital llega a requerir el lugar, poder dar todo a full y todo lo que tenga el sanatorio para poder ayudar”.

En caso de requerirse, el sanatorio podrá aportar con 24 camas al sistema de salud, con opción a 6 más, “es bastante, pero a su vez es poco si se llega a complicar demasiado” manifestó Pablo Escudero. Además, detalló que “lo que es la parte de aparatología más compleja, no la tenemos, pero si se internan, serian pacientes de clínica médica”.

La organización del sanatorio viene funcionando de forma muy prolija, y con un servicio que se ha ampliado mucho en muy poco tiempo, y Escudero, en cuanto a ello, explicó “ahora con el tema de pandemia, viene un médico de afuera para guardias, el tema de las otras especialidades está bastante resentido” por la falta de profesionales. Además lamentó que “hay un cansancio lógico un stress de no descanso, y de estar mirando entre todos a ver qué pasa, no estamos exentos de lo que está pasando en todos lados”.

“Todos estamos haciendo lo posible para que si se llega a saturar, poder estar, y si no se satura igualmente poder ayudar de otra manera con los recursos humanos y profesionales” indicó Escudero, y añadió “lo que pedimos desde el comité de crisis, es que traten de cuidarse, si estamos unidos es lo único que nos puede salvar”.

Para finalizar, recordó que para ser asociados de Policoop, los interesados pueden llamar las 24 horas al 431222, y expresó “estamos ofreciendo un plan de salud con descuentos médicos, descuentos en guardias, y traslados en ambulancias con enfermería, que es otra demanda que estaba necesitando la gente, para poder tener acceso a la salud con un costo muy bajo”.

