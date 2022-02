Policoop: mucho más que una ambulancia. También atienden el alma

2 febrero, 2022 Leido: 6001

Hace no muchos días, tal vez dos o tres, merced a una tarea humanitaria, que no está dentro de las obligaciones pagadas y firmadas por la Cooperativa Policoop con PAMI por un lado, y por el Servicio de emergencias privado que brinda, por otro, llevaron a un paciente que requería una “cura del alma”.



Esta cuestión tal vez no sea fácil de interpretar, pero lo relatamos como si hubiera sido algo de ficción.

Un matrimonio ya mayor, más de 80 los dos, convivían en determinado domicilio. La señora era la encargada de la organización de la tarea de todos los días y su esposo, permanecía en cama, imposibilitado de movilizarse.

En determinado momento, la mujer se descompensa. El hombre llama a su familia y de inmediato la trasladaron al Hospital.

Había sufrido un ACV. El pronóstico no era el mejor. Lógicamente pasaron momentos de mucho dolor y angustia.

En su estado complicado de no poder moverse por sus medios, los hijos le dicen al padre: “mamá está en un estado irreversible. Deberías ir a despedirte”.

Lo que primero evaluaron era el impacto que podría recibir el hombre mayor ante un presente muy doloroso. Pero había que enfrentarlo. Y lo segundo, cómo llevarlo hasta la habitación del Hospital donde su esposa estaba internada en muy mal estado de salud.

Y se les cruzó la idea: Preguntemos a Policoop. La respuesta fue inmediata y positiva. Lo fueron a buscar con una ambulancia. Lo sentaron en una silla de ruedas y a los pocos minutos pudo estar en la habitación, simplemente tomando la mano de su esposa, con la mente puesta en la complicada realidad que vivía: tal vez era la última vez que podía sentir la tibieza de su mujer.

Cumplido el deseo, en el escenario imaginable el señor fue llevado a su casa. Lo bajaron de la silla de ruedas y volvió a la cama.

A la hora, le avisan que la esposa había fallecido.

Cosas de la realidad que parecen una novela. Pero suceden. Policoop demostró que es mucho más que una ambulancia. Hay gente con sentimiento en su composición humana.

