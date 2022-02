Policoop: Pablo Escudero, le respondió a De Grazia

El titular de Policoop, Pablo Escudero, le respondió a la presidenta del bloque de Juntos, Daiana De Grazia, quien en una nota enviada al secretario Guerra, manifestó entre otros temas dudas sobre el trabajo realizado por el servicio de emergencias local.

“Pareciera que no quisiera que Tres Arroyos tenga una empresa trabajando en el servicio de emergencia, o si le duele algo, no sé, que nos avise”, dijo.

“Duele mucho porque yo estaba justo de vacaciones, me había tomado unos días porque estábamos complicados. Duele ver notas llenas de bajezas, no haber llamado ni siquiera y poner el nombre de la Cooperativa con dudas directamente sin consultar. Hubiese llamado al PAMI”, agregó.

“Nosotros estamos trabajando y saben bien, al Comité de Crisis se lo comenté, a otros concejales de otros bloques que nos han llamado, cuando no teníamos la prestadora de emergencias, para pedir soluciones que están por fuera del ámbito PAMI o de los asociados”, detalló.

Sobre el porqué de las declaraciones de De Grazia, Escudero consideró que “creo que ella no está enterada de nada, no está enterada de las cosas que hemos hecho porque no creo que haya incursionado tanto en el tema saludad para ver que Policoop ha llevado a gente indigente que no podía pagar un recurso o un viaje afuera, que lo hemos hecho y no lo hemos dicho”.

“Hemos tratado de ayudar en un montón de emergencias, tuvimos una unión pública y privada en la cual trabajamos siempre buscando darle soluciones al pueblo”, ponderó.

En cuanto a la forma de gestión realizada por Policoop en el registro de las atenciones, traslados y diagnósticos, el presidente confirmó que “a dos meses de estar trabajando acá, les traje las estadísticas al Comité de la cantidad de emergencias y la cantidad de códigos amarillos que hicimos y la cantidad de traslados afuera que hemos hecho”.

“Si tiene algo que decir que se lo pregunte al PAMI, si no le gusta la Cooperativa o no sabe en donde está. Para mi manera de ver, no es necesario ponerse a discutir con una persona que brinda datos que no se sabe de donde salieron. Nosotros tenemos llamadas de la gente, el diagnostico posible y el final que dice el médico”, reclamó.

“Estamos teniendo algunas discusiones sobre el código verde, ella debería googlear que es un código verde, amarillo o rojo”, aseguró y agregó que “en el código verde, los médicos de cabecera tienen un contrato en el que los pacientes que están postrados o en una cama tienen 48 hs. para ir a verlos”.

“En declaraciones dice que era un paciente que saturaba a 85, yo tengo que ver que paciente es en la llamada. Se tiene que ver si la ambulancia no fue o llego tarde”, resaltó.

“Nosotros tenemos un promedio de 150 salidas por mes, cuando hay varias salidas a la vez cubrimos la de mayor urgencia y después se van haciendo la de los códigos amarillos. Yo se lo explico a la gente, no a ella porque debía llamar por teléfono, que se siga así, que se siga manejando como quiera”, detalló.

Escudero aseguró que se encuentra realizando gestiones legales sobre las declaraciones, pero subrayó que “nosotros vamos a contestar con verdades, pero si pasan cosas y denuncias que lo haga de la forma que se debe. Yo creo que lo más lógico para la concejal, presidenta del Bloque de Juntos es que si no quería hablar con nosotros que hable con el PAMI de Tres Arroyos”.

“Le mandan al doctor Guerra, que es el Secretario de Salud Pública, información sobre nosotros, es todo muy raro, yo creo que esa no es la forma de solucionar los problemas del pueblo. Estamos en Tres Arroyos y somos de acá, a diferencia de ellos que tantos años se había criticado la gestión anterior de la prestadora de emergencia, y nunca salieron a hablar nada, que la gente denunciaba y que muchas veces por ahí el SAME tenía que hacer el trabajo de los demás”, puntualizó.

“A dos meses nos está preguntando eso, al equipo y a los médicos le duele mucho, porque nosotros no trabajamos así. Si algún día pasa algo y se superpone una emergencia trabajaremos en conjunto con el SAME. Estamos en un pueblo donde nos conocemos todos, enterarte por un medio es de una bajeza total, me hago cargo de lo que digo. Si quieren que la Cooperativa no esté más lo pelearemos hasta lo último”, finalizó.

