(audio) Policoop: Servicios de emergencia, nuevos planes médicos y el sueño del quirófano propio

Policoop: Servicios de emergencia, nuevos planes médicos y el sueño del quirófano propio

14 septiembre, 2025

La cooperativa de salud Policoop estuvo presente en la Expo Rural con dos ambulancias y un stand informativo.

“Vinimos como siempre a que no pase nada —dijo su presidente, Pablo Escudero quien dialogo con LU 24 desde la Rural— y también a promocionar nuestros servicios”.

Durante la jornada ofrecieron controles de presión arterial y difundieron los planes que la entidad viene impulsando. Entre ellos se destacan:

Plan joven, orientado a estudios ginecológicos, mamografías y ecografías, con un costo accesible de $8.500 por persona.

Plan de emergencia médica con enfermería, a $17.000 mensuales.

Medicina laboral, pensada para la industria y empresas locales.

Escudero resaltó además la llegada periódica de especialistas de otras ciudades. “Convencimos a médicos que antes atendían solo en Bahía Blanca o La Plata para que vengan acá. Eso le evita a la gente gastos de viaje y alojamiento, y hoy tenemos más de seis especialistas trabajando con nosotros”, explicó.

Uno de los grandes proyectos en marcha es la habilitación del quirófano propio. Según detalló, se está avanzando con el Ministerio de Salud en la diagramación del nuevo sector. “Queremos terminar de pagar el último vehículo y empezar a inyectar plata al quirófano. Mi deseo es retirarme como presidente de la cooperativa con los quirófanos funcionando, cumpliendo el sueño que tuvimos desde el primer día”, expresó.

Cansado pero satisfecho, Escudero valoró el acompañamiento de la comunidad: “Siempre estamos en los eventos, junto a la gente. Eso nos da alegría y energía para seguir adelante”.

