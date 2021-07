Policoop sigue trabajando para lograr que se habilite la internación

Por algunas cuestiones legales, Policoop no logró habilitar la internación, pero con los abogados de la cooperativa de salud y los del Centro Municipal de Salud se están reformulando algunos aspectos para que Provincia finalmente les preste acuerdo. “Es un poco desgastante, pero si los contratos no se cierran como corresponde puede peligrar la cooperativa. No cerraban por parte del Ministerio los honorarios que había que pagar por día por la internación, y si bien hoy no pasa por ganar plata sino por salvar costos, estamos gestionando y viendo por el lado de la Secretaría de Salud, porque el sanatorio se preparó para recibir pacientes”, sostuvo su titular, Pablo Escudero.

Escudero reconoció también que el impacto económico de la pandemia no permitió que la campaña de socios al servicio de Emergencias avance como estaba previsto, “pero el servicio funciona muy bien y la gente se va sumando de a poco. Además, esta semana vamos a tener una reunión importante en Buenos Aires para posicionarlo en cuanto a la atención de emergencias”.

El presidente de Policoop celebró también la posibilidad de recibir un aporte económico por parte del INAES, cuyos funcionarios estuvieron presentes en la inauguración de Cerealcoop, y la designación de una representante en el ámbito regional, Adela Cornú. “Hay mucho por trabajar en el cooperativismo en Tres Arroyos, así que bienvenido sea todo lo que aporte para el desarrollo de las cooperativas que se vienen proyectando bien, formando recursos humanos y dando fuentes de trabajo”, concluyó.

