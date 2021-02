Policoop suma el servicio de emergencias odontológicas con dos nuevos profesionales

Policoop sigue ampliando sus servicios, y en esta ocasión, empezó su actividad en el área de odontología Bruno Botas, quien arribó recientemente a la ciudad para brindar junto a su pareja, quien también es odontóloga, un servicio de guardias odontológicas, además de la habitual atención en consultorios.

“Estamos iniciando una nueva etapa de nuestras vidas con mi pareja que también es odontóloga, vinimos de La Plata, después de muchos años que me fui” indicó Botas a LU24.

“Primero habíamos pensado en alquilar algo particular, pero después se dio el tema de estar acá en Policoop, y nosotros lo armamos con nuestras cosas, tenemos buena tecnología, todo nuevo y ofrecemos un servicio de Tres Arroyos y también a la gente de Oriente, que los pagos nos tira” expresó, ya que toda la familia del profesional de la salud es de la localidad dorreguense vecina.

Sumándose al equipo de Policoop, para brindar el servicio de guardia odontológica las 24 horas, el profesional de la salud bucal, manifestó que por ahora “estamos trabajando de forma particular, pero estamos intentar hacer convenios con obras sociales” para poder abarcar mayor cantidad de pacientes.

En ese sentido, indicó que “sin haber abierto el consultorio me fueron a buscar a mi casa por una emergencia” considerando que no existe este servicio de emergencias en Tres Arroyos. Para finalizar, afirmó que los pacientes pueden comunicarse al celular 2983-642828 mediante Whatsapp o llamadas, para recibir un turno odontológico.

