Policoop suma profesionales: Atenderán prestigiosos neurocirujanos bahienses (audio)

21 abril, 2026 46

Los consultorios externos de Policoop suman dos nuevos profesionales a su staff de atención. Se trata de reconocidos neurocirujanos de Bahía Blanca, los doctores Gabriel Bonetto y Alan Weinberg.

Atenderán diversas patologías, además de lo relacionado a la neurocirugía pediátrica. Los turnos pueden solicitarse al 642999.

En tal sentido, Pablo Escudero, presidente de la cooperativa, en nuestros estudios, dijo: “la idea de estos profesionales es atender una vez al mes, comenzarán este 24 de abril, y además serán un nexo de nuestra ciudad con Bahía Blanca”

En cuanto a la realidad de la institución, sostuvo que no pierden el objetivo de resguardar el edificio donde funcionan “y que quede para Tres Arroyos, trabajamos fuertemente para que sea una realidad”.

“Estamos muy contentos con este camino que transitamos y sumando especialistas a los consultorios que funcionan dentro de Policoop, no es tarea fácil, pero lo hacemos con compromiso y dedicación”.

También dejó en claro que tienen una guardia de demanda espontánea que trabaja las 24 horas, con algunas obras sociales, y para los asociados, y para los particulares el costo es de 28.000 pesos.

Recuerdan que parte del edificio fue acondicionado en pandemia con la ayuda del exintendente Carlos Sánchez, aunque afortunadamente no se utilizó.

Por otra parte, Escudero reflexionó que “hace falta más apertura al diálogo con lo público para trabajar en conjunto, colaboramos mucho con la ciudad, estamos tratando de conveniar los eventos, acompañamos a las instituciones sin cargo”.

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