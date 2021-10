“Policoop tiene un servicio excelente”, destacó la Presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos

27 octubre, 2021



La presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de Tres Arroyos, Delia Depietri, destacó que “Policoop tiene un servicio excelente” al referirse a la decisión de PAMI de transferirle a la cooperativa de trabajo la cápita que hoy tiene Vittal.

“Yo lo veo muy bien porque lamentablemente Vittal no estaba prestando el servicio necesario y el de Policoop es excelente, espero que siga así”, expresó en diálogo con LU 24.

Afirmó que “cuando nos tocó a nosotros, lo llamamos y Policoop fue. No se pregunta primero todo, qué obra social, que esto, que lo otro y en media hora vamos. Ellos concurren a la urgencia y después arreglamos los papeles. Necesitamos ese tipo de servicio, que es el que está prestando en este momento Policoop”, afirmó.

Agregó que “la idea ya estaba dando vueltas y había gente que la estaba pidiendo. No estamos todavía muy interiorizados sobre cómo será todo. Nos habían dicho que iba a pasar de Vittal a Policoop pero no nos informaron bien cómo fue el tema”.

Por otra parte, Depietri comentó que se encuentran organizando el cierre de talleres que se dictan en la entidad para el 22 de noviembre y una cena y baile para el 27 del mes próximo.

