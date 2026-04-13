Polideportivo: jornada libre y gratuita de Karate

13 abril, 2026 0

Este domingo de 13 a 18 en el polideportivo Municipal se llevará a cabo una jornada libre y gratuita de Karate organizado por los directivos de la federación UAK Unión Argentina de Karate, y la presencia de los Sensei Néstor Parreño 9no Dan y Marina Regules 7mo dan y 8 veces campeona del mundo .

La convocatoria es libre y gratuita para todo aquel que quiera sumarse. Informes: 2983 – 401715 o bien en el polideportivo, evento es declarado de interés Municipal.

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