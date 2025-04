Polipez ofrece calidad y buenos precios en esta Semana Santa

17 abril, 2025 0

Juan Pablo Curín desde la sucursal de Balcarce y Azcuénaga de Polipez habló con LU 24 sobre las ventas en Semana Santa y dijo que “es nuestra segunda Pascua en esta franquicia, hay gente que viene por lo clásico como la merluza o pollo de mar, pero también se acercan quienes optan por camarones langostinos, para quienes se animan a hacer una paella en su casa”.

“Lo principal es la demanda, ya que intentamos vender lo mas barato posible, pero que sucede ante la mayor demanda el producto siempre sube, se ha producido un 10 por ciento de incremento, pero hemos logrado mantener esta misma línea y poder tener buenos precios”, explicó.

“Estamos muy agradecido porque tanto nosotros como los demás colegas de Polipez trabajamos muy bien, se vende el triple de lo que frecuentemente sucede, e incluso se incrementa el marisco que no tiene tanta salida; hay cosas que no todo el mundo los elige, como el camarón, el langostino o el mejillón y en esta fecha sucede”, agregó.

Curín destacó “la posibilidad de hacer múltiples recetas con el Pollo de Mar, y también lo que se ha incrementado el tronco de tiburón; nosotros recomendamos que la gente vaya probando todo, no solamente lo tradicional, y a veces se logra, no solamente compran la merluza, sino que van probando otros pescados, con los mismos beneficios nutricionales”.

“Estamos de lunes a sábado de 8:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 y los domingos de 10:00 a 12:30, los esperamos con la misma calidad y el precio de siempre”, finalizó.

