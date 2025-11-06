Polo: Comienza este viernes el torneo de La Concordia

6 noviembre, 2025 20

Luego de varias postergaciones por cuestiones climáticas, finalmente este viernes dará inicio el torneo de La Concordia Polo Club en el predio del Fortín Gaucho, el que se extenderá hasta el domingo, en Avenida Rivadavia 1700.

Los horarios de los chukkers para esta primera jornada son los siguientes:

En cancha 1

A las 13:00, Puesto de los Artesanos vs. Caraituya.

A las 14:00, Baya Casal vs. Horsevita.

En cancha 2

A las 15:00, Gallop vs. Policoop.

A las 16:00, Errazu vs. Bogiarco.

Convocada por los organizadores, como artista exclusiva, Agustina Ortiz exhibirá su arte, basado en las pinturas y dibujos de figuras de caballos.

La presencia en ese lugar llega por medio de Julia Sequeira y Matías Pedone, organizador del torneo.

Sequeira será quien realice el diseño de los premios que se entregarán una vez finalizado el evento.

Los equipos

Éstos son los equipos que disputarán el torneo:

Caraituya

Memo Fossati

Santiago Bracco

Luis Barrios

Matías Dello Staffolo

Horsevita

Matías de Velazco

Mati de Velazco

Santy Farías

Ramón Barrios

Policoop

Ignacio Miguel

Ignacio Aizpurúa

Julián Crego

Juan Olivera

El puesto de los Artesanos

Diego Sáenz Rosas

Sebastián Di Paolo

Matías Pedone

Cecilia Lipezky

Baya casal

Fermín Sportelli

Benjamín Sportelli

Gustavo Sportelli

Sofía Varas

BOGIARCO

Tomy Uriburu

Julián Martínez

Mateo Pedone

Jorge Etchegoyen

Gallop

Willy Purvis

Fabricio Purvis

Erik Purvis

Sofía Ordóñez

Errazu

Andrés de Ferrari

Marcos Doglioli

Luciano Doglioli

Alberto Monfort

Volver