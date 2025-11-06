Polo: Comienza este viernes el torneo de La Concordia
Luego de varias postergaciones por cuestiones climáticas, finalmente este viernes dará inicio el torneo de La Concordia Polo Club en el predio del Fortín Gaucho, el que se extenderá hasta el domingo, en Avenida Rivadavia 1700.
Los horarios de los chukkers para esta primera jornada son los siguientes:
En cancha 1
A las 13:00, Puesto de los Artesanos vs. Caraituya.
A las 14:00, Baya Casal vs. Horsevita.
En cancha 2
A las 15:00, Gallop vs. Policoop.
A las 16:00, Errazu vs. Bogiarco.
Convocada por los organizadores, como artista exclusiva, Agustina Ortiz exhibirá su arte, basado en las pinturas y dibujos de figuras de caballos.
La presencia en ese lugar llega por medio de Julia Sequeira y Matías Pedone, organizador del torneo.
Sequeira será quien realice el diseño de los premios que se entregarán una vez finalizado el evento.
Los equipos
Éstos son los equipos que disputarán el torneo:
Caraituya
Memo Fossati
Santiago Bracco
Luis Barrios
Matías Dello Staffolo
Horsevita
Matías de Velazco
Mati de Velazco
Santy Farías
Ramón Barrios
Policoop
Ignacio Miguel
Ignacio Aizpurúa
Julián Crego
Juan Olivera
El puesto de los Artesanos
Diego Sáenz Rosas
Sebastián Di Paolo
Matías Pedone
Cecilia Lipezky
Baya casal
Fermín Sportelli
Benjamín Sportelli
Gustavo Sportelli
Sofía Varas
BOGIARCO
Tomy Uriburu
Julián Martínez
Mateo Pedone
Jorge Etchegoyen
Gallop
Willy Purvis
Fabricio Purvis
Erik Purvis
Sofía Ordóñez
Errazu
Andrés de Ferrari
Marcos Doglioli
Luciano Doglioli
Alberto Monfort