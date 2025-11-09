Polo: se juegan las finales del torneo de La Concordia
Este domingo, se jugarán los chukkers finales por las finales de Plata y Oro del torneo que organiza La Concordia Polo Club, en instalaciones del campo del Fortín Gaucho.
Horarios:
14:00 – Final de Plata en cancha 2: Policoop vs. El Puesto de los Artesanos.
16:00 – Final de Oro en cancha 2: Gallop vs. Caraituya.
Luego se entregarán los premios en el house, realizados por la ceramista Julia Sequeira. Asimismo, continúa la exposición de trabajos e la artista plástica Agustina Ortiz, invitada especialmente.