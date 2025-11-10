Polo, Torneo de La Concordia: Ganaron Caraituya y Policoop

Este domingo, se disputaron los últimos chukkers finales del torneo organizado por La Concordia Polo en instalaciones del campo del Fortín Gaucho.

Resultados

Copa La Concordia

Ganó Caraituya, con Memo Fossati, Santiago Bracco Luis Barrios y Matías Dello Staffolo.

Gallop, con Willy Purvis, Fabricio Purvis, Erik Purvis y Sofía Ordóñez quedó en el segundo lugar.

Copa Fortín

Ganó Policoop, con Ignacio Miguel, Ignacio Aizpurúa, Julián Crego y Juan Olivera.

El puesto de los Artesanos, con Diego Sáenz Rosas, Sebastián Di Paolo, Matías Pedone y Cecilia Lipezky, terminaron en el segundo puesto.

