Pomada y Katunga se presentan con sus clásicos en Colegiales

15 octubre, 2022

Este sábado, el consagrado show de Pomada regresa a Tres Arroyos, en el Club Colegiales, para homenajear a todas las madres.

Beto, uno de sus integrantes, habló con LU 24 de los 51 años ininterrumpidos de shows, grabaciones y shows de televisión, recorriendo todo el país.

“Vamos con las mismas ganas y dentro de las posibilidades recordamos todos los temas, estamos terminando además más de 500 grabaciones”, dijo en contacto con la radio y sostuvo que “no se puede creer salimos de un programa de televisión en una época que había tres o cuatro canales de aire y en las grabadoras no han podido librarse de nosotros a lo largo de los años, y la gente todavía nos sigue; tal vez tuvimos la suerte de elegir los temas muy cuidadamente y algunos seguidores vienen con sus hijos y con sus nietos: no faltarán temas clásicos, y la gente nos recibe con un afecto de toda la vida, que es mutuo y nos preparamos para ofrecer el mejor show”.

Recordó que “en Misiones apareció una mujer muy mayor que me mostró una foto en blanco y negro conmigo; hemos recorrido países sudamericanos y llegamos una vez a Estados Unidos, a Europa nunca fuimos hasta ahora, y estamos terminando nuestro material para el disco número 43, creo que alcanzaremos a Los Chalchaleros”.

Se mantiene el grupo original salvo un integrante que hace unos años partió hacia el cielo, estamos vigentes, como siempre, y esta noche queremos que no se pierdan el show junto a Katunga, pocas veces se da tener grupos fuertes de la movida, a no ser los grandes recitales en los teatros; hoy no puede faltar nadie, vamos a tomar lista; mandamos un saludo a Marcelo Ramírez, a Armando Ruiz y en nombre de todos los integrantes del grupo un abrazo grande a todos los integrantes de la radio y sus oyentes”.

Acompañarán la noche los artistas locales Sergio García y Julio Scarabotti.

