Ponerse en el lugar del otro: invitan a recorrer la plaza San Martín con bastón blanco

12 octubre, 2022

En una actividad enmarcada en el Mes de la Visión, ya que el 26 de septiembre fue el Día del Bastón Verde -utilizado por las personas con baja visión- y el 15 de octubre se recuerda el Día del Bastón Blanco, la Biblioteca Parlante y Braille Ilusiones propone “ponerse en el lugar del otro” y compartirá una actividad que consiste en una recorrida por la plaza San Martín utilizando bastón blanco. Será hoy a las 15, y el punto de encuentro es frente a la Parroquia del Carmen.

“Es difícil ponerse a pensar en estas situaciones cuando uno no las vive, y no solo pasa con la discapacidad visual sino con cualquier tipo de discapacidad. Para eso están estas propuestas, para visibilizar y ayudar a que haya más empatía y consideración por el otro”, aseguró Diego Pavón, de la Biblioteca.

“Tres Arroyos es una ciudad chica, no hay tantas personas con discapacidad visual; la estadística tiene ya varios años, no se ha renovado, e indica que hay unas 150 personas, pero no quiere decir que todas ellas utilicen bastón verde o blanco, yo mismo con discapacidad visual no lo uso. No obstante, encuentran los mismos obstáculos que encuentran las personas con bastón”, advirtió Pavón.

