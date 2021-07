“Pop It” el juguete que es tendencia: psicóloga advierte que si bien puede aliviar tensiones no está comprobado que quite el estrés

2 julio, 2021

Hace ya algunos meses es tendencia un juguete que está en todas las jugueterías, y es un boom a la hora de regalarle a los chicos algo novedoso. Se trata del Pop It, es llamativo por la diversidad de colores y un nuevo formato que apunta a la estimulación sensorial, y tal como lo dicen las publicidades, al alivio del estrés en los más pequeños. La psicóloga Claudia Torres, comentó en LU24 sobre este particular artículo, y aseguró que si bien puede liberar tensiones momentáneas, el alivio del estrés requiere de otro proceso en la persona que lo padece.

Tal como lo aseguró la Licenciada Torres, se trata de un juguete que está de moda, tal como era antiguamente “las burbujitas de los plásticos que venían en las cosas embaladas, y que nos gusta a muchos embalar” y especificó que en el caso del Pop It “está indicado para chicos con autismo o trastorno con síndrome de la atención, o con chicos con Síndrome de Down, por una cuestión sensorial”.

Refiriéndose a la publicidad que se ha realizado en base a este articulo que es tendencia entre los niños y jóvenes, la psicóloga expresó que “me gustaría aclarar que es el estrés, es una reacción natural de nuestro organismo para adaptarse a las circunstancias internas o externas, ¿cuándo se hace patológico? cuando lleva mucho tiempo esta adaptación mental física y de conducta” por lo que sostuvo que “decir que un juguetito me va a sacar el estrés es un poco mágico”.

Asimismo, detalló en lo que respecta al estrés que “necesitamos del estrés para adaptarnos, pero el tema es cuando me sobrepasa, como sucede también con la ansiedad” y agregó “eso lo que hace es sacar tensión del organismo, el estrés no lo va a sacar un juguete”.

Claudia Torres, comentó que los Pop It, como otros juguetes que gracias a las redes sociales, como Tik Tok se vuelven furor, “son elementos que sirven para relajar en ese momento, pero no quiere decir que van a sacar el estrés acumulado” y en ese sentido añadió “es momentáneo, no podes estar todo el dia con estos elementos en la mano para aliviar el estrés”.

Para finalizar, indicó que en cuanto la ayuda que significa para los niños que padecen déficit de atención, o autismo “los ayuda a conectarse, los ayuda al nivel sensorial a concentrarse un poco más” y además, según la licenciada pudo investigar, comentó que “dicen que los utilizan para diferentes etapas de la enseñanza, y quizás sea un método que sirva para esto, pero no está comprobado que sirva para sacar el estrés”.

