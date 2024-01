Por ahora, los remises no volverán a aumentar la tarifa

Uno de los servicios más afectados por los incrementos registrados en los precios de los combustibles es el de los remises.

Sebastián Anselmi, propietario de la agencia local Remicar, expresó a LU 24 que por “el aumento que hubo hace un mes, que fue en dos veces, casi llegó al 60% y nos pusimos de acuerdo todos en subir el 20%, que son 200 pesos más por viaje, pero ya quedamos atrás”.

“Por ahora, no vamos a aumentar de nuevo, sabemos que somos el único transporte en la ciudad. El GNC aumentó 100% y estamos peleándola. Tratamos de no subir, pero lamentablemente no se puede trabajar”, afirmó.

“No es solamente el tema del combustible, sino el de los insumos también: una cubierta y algunos repuestos han aumentado 300%. Nos duele el bolsillo a todos”, finalizó.

